В кулуарах ПАСЕ народный депутат Борислав Береза дал небольшое интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, а потом бросил микрофон телеканала Россия-1 на пол.

Видео публикует нардеп на своем YouTube-канале.

Береза напомнил про убитых в России оппозиционного политика Бориса Немцова и журналистку Анну Политковскую, выразил сожаление по поводу того, что кремлевские власти убивают украинских политзаключенных и пожелал гражданам России свергнуть режим президента Владимира Путина.

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– Пожелать победы россиянам над режимом Путина в прямом эфире российского пропагандистского канала – это так мило. А затем перечислить тех, кого убил Кремль. В эфире того же канала. Кушайте, росеянчеги, не обляпайтесь. Кстати, в этом видео четко видно, как Скабеева всунула мне в руки микрофон и потом не захотела его брать обратно. Но она рассказывает теперь, что я вырвал его у нее и со словами “смерть врагам” разбил. Ну, что о ней после этого сказать? Мелкая путинская врушка, – пишет Береза в комментарии к видеозаписи интервью пропагандистам.

Напомним, украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы во время включения ведущей телеканала Россия-1 спела гимн Украины.