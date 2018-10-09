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Делегация Украины в ПАСЕ спела гимн во время включения РосТВ

Украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы во время включения ведущей телеканала Россия-1 спела гимн Украины.

Видео публикует 112 Украина.

В кулуарах ПАСЕ делегаты от Украины исполнили гимн для журналистки российского телеканала Ольги Скобеевой.

Читайте: Хоть тушкой, хоть чучелом! Геращенко о попытках Ягланда вернуть РФ в ПАСЕ

Гимн спели Алексей Гончаренко, Владимир Арьев, Ирина Геращенко и Борислав Береза.

Также депутатам подпевали и украинские журналисты.

Напомним, ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционной политики в отношении России до января 2019 года.

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