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Путінська брехуха: Береза емоційно відповів журналістці каналу Росія

У кулуарах ПАРЄ народний депутат Борислав Береза дав невелике інтерв’ю російській журналістці Ользі Скабєєвій, а потім кинув мікрофон телеканалу Росія-1 на підлогу.

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Відео публікує нардеп на своєму YouTube-каналі.

Береза нагадав про убитих в Росії опозиційного політика Бориса Нємцова і журналістку Анну Політковську, висловив жаль з приводу того, що кремлівська влада вбиває українських політв’язнів і побажав громадянам Росії повалити режим президента Володимира Путіна.

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– Побажати перемоги росіянам над режимом Путіна в прямому ефірі російського пропагандистського каналу – це так мило. А потім перерахувати тих, кого вбив Кремль. В ефірі того ж каналу. Їжте, росєянчєгі, не обляпайтеся. До речі, в цьому відео чітко видно, як Скабєєва засунула мені в руки мікрофон і потім не захотіла брати назад. Але вона розповідає тепер, що я вирвав його у неї і зі словами “смерть ворогам” розбив. Ну, що про неї після цього сказати? Дрібна путінська брехуха, – пише Береза в коментарі до відеозапису інтерв’ю пропагандистам.

Нагадаємо, українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи під час включення ведучої телеканалу Росія-1 заспівала гімн України.

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