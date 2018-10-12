Виновные в пожаре на складах вооружения в Ичне обязательно должны быть обнаружены и наказаны.

Такое мнение в своем блоге на Украинской правде написала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, которая изначально находилась на месте происшествия.

– Первым и главным заданием моей поездки, конечно, была борьба с последствиями трагедии, а именно сохранение жизни и здоровья людей, контроль доступа пострадавших в необходимой медицинской помощи, помощь территориальной общине, психологическая поддержка и доставки необходимой медицинской гуманитарной помощи пострадавшим. Среди гражданского населения раненых и погибших нет. Однако в любом случае последствия этой трагедии еще проявят себя. Ведь подобные случаи серьезно загрязняют окружающую среду и, как следствие, могут нанести вред здоровью людей, проживающих на этой территории, – констатировала парламентарий.

По ее словам, еще одна проблема, выявленная во время эвакуации, – несовершенная система оповещения населения. Непонимание местными жителями ситуации вызвало панику, как следствие люди теперь будут психологические проблемы и расстройства, спровоцированные инсульты, инфаркты, гипертонические кризы.

– Сегодня предложена система оповещения СМС не является действенной, ведь сельское население старшего возраста не имеет таких средств коммуникации. Если мы хотим построить реально сильное государство – у нас должна существовать независимая система уличного оповещения, тогда люди смогут получить сигнал об опасности, узнать, что должны делать, а что нет, как они будут эвакуированы – тогда не будет паники и лишних потерь. Власти должны предложить единый государственный инструмент коммуникации с людьми во время массовой опасности, – отметила Ольга Богомолец.

Она напомнила, что трагедия в Ичне не является единичным случаем – подобных пожаров в последние годы было уже шесть.

– Это уже шестая, и, к сожалению, видимо, не последний пожар на складах с боеприпасами за последние годы. Более года назад подобное чрезвычайное происшествие случилось в селе Калиновка Винницкой области – взорвалось более 100 тонн боеприпасов. К этому взрывались военные склады под Мариуполем. Более 20 000 человек были эвакуированы во время взрывов на военных складах в Харьковской области. В 2015 году то же самое творилось на складах Луганщины, нельзя не упомянуть и пожар на нефтяном хранилище Киевской области, – напомнила депутат.

Руководительница комитета возмутилась тем, что по результатам расследований перечисленных случаев до сих пор ни одно должностное лицо наказано не было, и отметила, что виновные в Ичнянской трагедии обязательно должны быть наказаны.

– За предыдущие “проколы” – уничтожение государственного стратегически важного и ценного имущества, на которое были потрачены сотни миллионов, а, возможно, и миллиардов средств налогоплательщиков, а также за счет средств, которые тратятся потом на ликвидацию последствий – ни с одного человека с высоких кабинетов погоны “не слетели”. Сетовать на исполнителей, при том, что явление уже стало системным – руководству уже должно быть стыдно. Проблема в организации работы, подборе кадров, профессионализме и ответственности, – подчеркнула парламентарий.

Напоследок она отметила: если нынешние чиновники не могут гарантировать безопасность гражданам, то их надо заменять.

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– Считаю, что сильная страна должна гарантировать своим гражданам безопасность и достойную жизнь. Если это не могут сделать нынешние чиновники, то их нужно менять на других, на профессионалов и патриотов, которые в своих поступках руководствуются христианской моралью, – резюмировала Ольга Богомолец.

К слову, пожар на военных складах возле Ичне на Черниговщине удалось ликвидировать.