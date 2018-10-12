Винні у пожежі на складах озброєння в Ічні мають обов’язково бути виявлені та покарані.

Таку думку у своєму блозі на Українській правді написала народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, котра від самого початку перебувала на місці події.

– Першим та найголовнішим завданням моєї поїздки, звичайно, була боротьба з наслідками трагедії, а саме збереження життя і здоров’я людей, контроль доступу постраждалих до необхідної медичної допомоги, допомога територіальній громаді, психологічна підтримка та доставляння необхідної медичної гуманітарної допомоги постраждалим. Серед цивільного населення поранених та загиблих немає. Однак у будь-якому разі наслідки цієї трагедії ще проявлять себе. Адже подібні випадки серйозно забруднюють довкілля і, як наслідок, можуть спричинити шкоду здоров’ю людей, які проживають на цій території, – констатувала парламентар.

За її словами, ще одна проблема, виявлена під час евакуації, – недосконала система сповіщення населення. Нерозуміння місцевими жителями ситуації викликало паніку, як наслідок люди тепер матимуть психологічні проблеми та розлади, спровоковані інсульти, інфаркти, гіпертонічні кризи.

– Сьогодні запропонована система оповіщення СМС не є дієвою, адже сільське населення старшого віку не має таких засобів комунікації. Якщо ми хочемо збудувати реально сильну державу – у нас мусить існувати незалежна система вуличного оповіщення, тоді люди зможуть отримати сигнал про небезпеку, дізнатись, що мають робити, а що ні, як вони будуть евакуйовані – тоді не буде паніки та зайвих втрат. Влада має запропонувати єдиний державний інструмент комунікації з людьми під час масової небезпеки, – зазначила Ольга Богомолець.

Вона нагадала, що трагедія в Ічні не є поодиноким випадком – подібних пожеж останніми роками було вже шість.

– Це вже шоста, і, на жаль, мабуть, не остання пожежа на складах з боєприпасами за останні роки. Понад рік тому подібна надзвичайна подія трапилася у селі Калинівка Вінницької області – вибухнуло понад 100 тонн боєприпасів. До цього вибухали військові склади під Маріуполем. Більш як 20 тисяч осіб було евакуйовано під час вибухів на військових складах Харківщини. У 2015 році те ж саме коїлось на складах Луганщини, не можна не згадати і пожежу на нафтовому сховищі Київщини, – нагадала народний депутат.

Очільниця комітету обурилася тим, що за результатами розслідувань перерахованих випадків досі жодного посадовця покарано не було, і наголосила, що винних в ічнянській трагедії має обов’язково бути покарано.

– За попередні “проколи” – нищення державного стратегічно важливого та коштовного майна, на яке були витрачені сотні мільйонів, а, можливо, й мільярдів коштів платників податків, а також за кошти, які витрачаються потім на ліквідацію наслідків, – ні з одної особи з високих кабінетів погони “не злетіли”. Нарікати на виконавців, при тому, що явище вже стало системним – керівництву вже має бути соромно. Проблема в організації роботи, доборі кадрів, професійності та відповідальності, – підкреслила парламентар.

Наостанок вона зазначила: якщо нинішні чиновники не можуть гарантувати безпеку громадянам, то їх треба замінювати.

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– Вважаю, що сильна країна повинна гарантувати своїм громадянам безпеку та гідне життя. Якщо це не можуть зробити нинішні чиновники, то їх потрібно змінювати на інших, на професіоналів та патріотів, які у своїх вчинках керуються християнською мораллю, – резюмувала Ольга Богомолець.

До слова, пожежу на військових складах біля Ічні на Чернігівщині вдалося ліквідувати.