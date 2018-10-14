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Факты / Украина / День защитника - праздник не только для мужчин/

День защитника – праздник не только для мужчин

Сегодня наша страна празднует День защитники Украины. И это праздник не только мужчин, но и женщин!

День защитника Украина празднует четвертый год подряд. И если раньше этот праздник считался чисто мужским праздником, то сейчас ситуация изменилась.

По результатам опроса, проведенного Фактами ICTV, более 33% граждан (и это большинство) считают, что это праздник как мужчин, так и женщин.

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И это не зря, ведь, по данным Минобороны, в украинской армии служит более 24 тыс. женщин, из них более 2,9 тыс. являются офицерами.

Также в Украине немало женщин-волонтеров, заслуги которых также нельзя недооценивать.

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День защитника – праздник не только для мужчин / 4 фотографии

К слову, ранее мы писали,  как связаны два праздника – Покров и День защитника Украины.

Фото: Минобороны

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