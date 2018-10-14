Сегодня наша страна празднует День защитники Украины. И это праздник не только мужчин, но и женщин!
День защитника Украина празднует четвертый год подряд. И если раньше этот праздник считался чисто мужским праздником, то сейчас ситуация изменилась.
По результатам опроса, проведенного Фактами ICTV, более 33% граждан (и это большинство) считают, что это праздник как мужчин, так и женщин.
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И это не зря, ведь, по данным Минобороны, в украинской армии служит более 24 тыс. женщин, из них более 2,9 тыс. являются офицерами.
Также в Украине немало женщин-волонтеров, заслуги которых также нельзя недооценивать.
День защитника – праздник не только для мужчин / 4 фотографии
К слову, ранее мы писали, как связаны два праздника – Покров и День защитника Украины.
Фото: Минобороны
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