Сьогодні наша країна святкує День захисники України. І це свято не тільки чоловіків, а й жінок!
День захисника Україна святкують четвертий рік поспіль. І якщо раніше це свято вважалося суто чоловічим, то зараз ситуація змінилася.
За результатами опитування, проведеного Фактами ICTV, понад 33% громадян України (і це більшість) вважає, що це свято як чоловіків, так і жінок.
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І це не дарма, адже, за даними Міноборони, в українській армії служать понад 24 тис. жінок, із них понад 2,9 тис. є офіцерами.
Також в Україні немало жінок-волонтерів, заслуги яких також не можна недооцінювати.
День захисника – свято не лише для чоловіків / 4 фотографии
До речі, раніше ми писали, як пов’язані два свята – Покрова і День захисника України.
Фото: Міноборони
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