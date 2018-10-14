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Факти / Україна / День захисника - свято не лише для чоловіків/

День захисника – свято не лише для чоловіків

Сьогодні наша країна святкує День захисники України. І це свято не тільки чоловіків, а й жінок!

День захисника Україна святкують четвертий рік поспіль. І якщо раніше це свято вважалося суто чоловічим, то зараз ситуація змінилася.

За результатами опитування, проведеного Фактами ICTV, понад 33% громадян України (і це більшість) вважає, що це свято як чоловіків, так і жінок.

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І це не дарма, адже, за даними Міноборони, в українській армії служать понад 24 тис. жінок, із них понад 2,9 тис. є офіцерами.

Також в Україні немало жінок-волонтерів, заслуги яких також не можна недооцінювати.

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День захисника – свято не лише для чоловіків / 4 фотографии

До речі, раніше ми писали,  як пов’язані два свята – Покрова і День захисника України.

Фото: Міноборони

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