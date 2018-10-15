Угорщина в найближчі дні змінить скандальну назву “уповноваженого міністра по Закарпаттю”.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто у Люксембурзі, повідомляється у Facebook представництва України в ЄС.

– Ми говорили про те, як нам бути з назвою їх уповноваженого і повністю домовилися, що назва буде іншою. Протягом найближчих днів ви це побачите – сказав він.

Міністр разом з тим наголосив, що не буде ситуації, коли Угорщина робитиме щось на території Закарпаття без відома українського уряду.

– Або ми працюватимемо там разом, погоджуючи наші кроки, або угорці там не будуть працювати – сказав Клімкін.

До слова, 4 жовтня консул Угорщини в Берегові оголошений персоною нон грата.

Відразу після цього, Угорщина оголосила, що висилає консула України.