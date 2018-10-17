PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Повышение цен на газ снова отложили – новая дата/

Повышение цен на газ снова отложили – новая дата

Кабмин продлил действие специальных обязательств (ПСО) для Нафтогаза о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 27 октября.

Газ

Это значит, что до 27 октября цены газ дня населения повышаться не будут, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

– Продолжили действие ПСО до 27 октября, – сказал он в комментарии УНН.

Читайте: Повышение тарифов на газ – Рева уточнил цены для потребителей

Ранее сообщалось, что повышение тарифов на газ планируется после 18 октября.

Фото: dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дешевле на 30%. Польша нашла альтернативу газу из РФ
Горячая вода в Киеве: Нафтогаз начал поставлять газ
Батарея
Новые тарифы на тепло в Украине – когда введут
Нафтогаз засчитал Газпрому $9 млн в счет долга
Газ
Дешевле, чем в РФ: Польша анонсировала новые газовые контракты
Минфин перечислил 730 млн – когда в Киеве дадут горячую воду
Північний потік 2
Запуск Северного потока-2: у Нафтогаза есть план Б
Энергетическая революция во Львовской области: город Жовква отказался от газа
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка