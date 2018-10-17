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Підвищення цін на газ знову відклали – нова дата

Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань (ПСЗ) для Нафтогазу про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго до 27 жовтня.

Газ

Це означає, що до 27 жовтня ціни газ дня населення підвищуватися не будуть, повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Василь Рябчук.

– Продовжили дію ПСЗ до 27 жовтня, – сказав він у комментарі УНН.

ЧитайтеПідвищення тарифів на газ – Рева уточнив ціни для споживачів

Раніше повідомлялося, що підвищення тарифів на газ планується після 18 жовтня.

Фото: dreamstime.com

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