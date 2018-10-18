Коррупция в Украине – одна из самых неприятных и разрушительных проблем нашего государства и общества. Как сильно страна погружена в коррупцию, почему нам это вредит, что делают, чтобы её искоренить, и как обнаружить “нечистую руку” – читайте в материале Фактов ICTV.

Очевидно, что коррупция внутри правительства страны подрывает прочность ее институтов, ведет к массовым беспорядкам и стоит на пути социального прогресса.

Мы разобрались, почему взяточничество так вредно для нашей страны, где еще в мире есть проблемы с коррупцией и как могут украинцы противодействовать этому явлению.

Коррупция в мире

Как бы там ни было, не только Украина страдает от коррупции. Есть страны, которые увязли в ней не меньше, но есть и те, что успешно блокируют любые попытки.

Однако, довольно часто государства оказываются в ловушке коррупционных скандалов.

Рассмотрим одни из самых громких прецедентов.

Например, в апреле суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе до 24 лет заключения по делу о коррупции, взяточничестве, злоупотреблениях полномочиями и разглашении государственной тайны.

Луис Инасио Лула да Силва, бывший президент Бразилии, был заключен в тюрьму за отмывание денег и пассивную коррупцию.

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер была в суде по делу о коррупции, в котором имели место взятки в миллионах долларах.

Премьер-министр Таиланда, Йинглак Чиннават, находится под стражей с 2017 года после приговора в коррупционном скандале.

Есть два влиятельных рейтинга, которые пытаются оценить, насколько коррумпированы страны. Рассмотрим оба, чтобы получить более полную картину.

Так, Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, считается самой коррумпированной в мире, согласно данным рейтинга Лучшие страны 2018 года, где собрана характеристика 80 государств.

Опрос проводили среди более 21 000 граждан мира.

The 10 Most Corrupt Countries, Ranked By Perception

Еще один авторитетный рейтинг опубликовала Transparency Internation – Индекс восприятия коррупции.

Рейтинг охватил 180 стран и территорий, оценив их предполагаемый уровень коррупции в государственном секторе.

Те страны, у которых индекс был ближе к 100 – самые чистые от коррупции.

Новая Зеландия и Дания заняли первое место в рейтинге – 89 и 88 соответственно.

Сирия, Южный Судан и Сомали занимают самое низкое место с показателями 14, 12 и 9 соответственно.

Наименее коррумпированным регионом является Западная Европа со средним баллом 66.

Самыми коррумпированными регионами являются страны Африки к югу от Сахары (средний балл 32) и Восточная Европа и Центральная Азия (средний балл 34).

Мы также выделили Украину и наших соседей для сравнения ситуации.

Значительно лучше дела обстоят в Польше, Беларуси и Словакии, но все равно они далеки от стран с наименьшим уровнем коррупции.

Интересный факт: При уменьшении коррупции на единицу индекса, приток прямых иностранных инвестиций растет на 23%. Почти на четверть благодаря одному баллу.

К примеру, если бы уровень коррупции в Украине был бы таким, как в Польше, то страна привлекала бы прямых иностранных инвестиций на пару миллиардов больше.

Элементарно, если бы у нас была меньше коррупция, то страна могла бы брать меньше кредитов.

Transparency International

Интересный факт: С 2012 года несколько стран значительно улучшили свой индексный показатель, в том числе Кот-д’Ивуар, Сенегал и Соединенное Королевство, в то время как некоторые страны снизили, включая Сирию, Йемен и Австралию.

К сожалению, множество государств все еще не добились успеха в борьбе с коррупцией, в то время как журналисты и активисты ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы высказаться.

По данным Комитета по защите журналистов, за последние 6 лет 90% журналистов, которые были убиты, занимались расследованиями о коррупции.

Чаще всего это случалось в странах, у которых индекс восприятия коррупции был ниже 45.

Коррупция в Украине

Ежедневно в украинских новостях появляется информация о коррупции в бизнесе, государственных и военных структурах.

Бюрократия и коррупция больше всего отпугивают иностранных инвесторов в Украине, что значительно замедляет рост экономики страны.

– Социология говорит, что люди начнут верить в то, что коррупция уменьшается, когда будут прецеденты наказания к должностным лицам, – говорит глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, академически разделяют три вида коррупции: политическая, административная и бытовая.

– Когда политик говорит, что нужно перестать давать взятки – и тогда все изменится – он расписывается в собственной политической потенции. Уменьшить возможности бытовой коррупции можно только сверху вниз, – добавил Виталий.

Шабунин также отметил, что проблема борьбы с коррупцией в Украине не в законах, а в людях, которые должны это делать.

Раньше проблема была в реформировании судебной системы. Это должно будет решиться с созданием антикоррупционного суда.

Антикоррупционный суд

Помощник госсекретаря США по международным делам (INL) Кирстен Мэдисон приехал в Украину и встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества, чтобы продвинуть поддерживаемую США судебную реформу в Украине, сообщает Госдеп США.

К слову, в Украине 14 июня вступил в силу Закон об Антикоррупционном суде. Это означает, что до 14 июня 2019 года Антикоррупционный суд должен быть создан.

Процедурой предусмотрено внесение в Раду президентского законопроекта непосредственно о создании нового суда.

Президент Украины Петр Порошенко 19 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

12 июля Рада приняла поправки.

Украинцы против коррупции

Каждый из нас может противостоять коррупции.

Для начала – не становиться этим же участником коррупционных схем. Даже на мелком и, казалось бы, незначительном уровне.

Во-вторых, каждый гражданин должен голосовать на выборах. И не просто прийти и поставить бездумно галочку или испортить бюллетень, а делать это осознано.

Мы сами выбираем тех, кто будет улучшать Украину. К выбору людей в Верховную Раду или в президенты нужно подходить с ответственностью за будущее.

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Кроме того, пока мы сами будем закрывать глаза на коррупционеров, их будет становиться лишь больше. Должно быть моральное осуждение.

Бороться с коррупцией понемногу или частично не получится. Нужно либо согласиться с ней, либо уничтожить.

Если вам кажется, что кто-то не чист на руку, не поленитесь проверить этого человека. Пока коррупционеров не будут выводить на свет и законно наказывать, ситуация будет только усугубляться.

Вот, например, список сайтов, которые будут полезными для поиска достоверной информации о человеке, который подозревается в коррупции.

Можно не только смотреть, что находится во владении человека, соответствуют ли его доходы расходам, привлекался ли он, но и копать глубже – что принадлежит его родным, помощникам и т. д.

http://sfs.gov.ua/datasets.php?d=DFS20160211185056 http://sfs.gov.ua/businesspartner https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Налоговый долг

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch – Единый государственный реестр

https://kap.minjust.gov.ua/login/index/ Недвижимость

http://reyestr.court.gov.ua/ Судовой реестр 1

http://court.gov.ua/ Судовой реестр 2

https://igov.org.ua/service/1397/general Собственники авто

http://www.mtsbu.ua/ua/ Проверка авто

http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta Кадастровая карта

https://nazk.gov.ua/ НАЗК

http://rgf.informjust.ua/ Реестр общественных формирований

http://rgo.informjust.ua/ Реестр общественных объединений

http://smida.gov.ua/db/emitent/find СМИДА

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=25327817&cat_id=25365601 Открытые данные НБУ

https://spending.gov.ua/ Казначейские оплаты

https://prozorro.gov.ua/ Тендеры

Опять-таки, по словам Виталия Шабунина, есть два глобальных момента борьбы с коррупцией – экономический и уголовно-криминальный.

Криминальный

Чтобы кто-то сел в тюрьму, должно сработать три органа: досудебное расследование, по делам коррупции – это НАБУ, прокурор, который дает разрешения следователем на следственные действия, детективам, потом подписывает подозрение и передает дело в суд, где осуществляет обвинение.

Экономический

Предусматривает общую идеологию: чем меньше государства в экономике, меньше регулирования и прав у чиновника, тем меньше поля для коррупции.

Экономический и уголовний блоки не противостоят друг другу, а дополняют.

Экономическое крыло – это борьба за прозрачные и равные правила для всех. Оно должно быть бетонным.

Когда кто-то пытается это переступить, включается уголовное крыло. Если уголовное не срабатывает, то правило исчезает.

Напомним, все, что нужно знать о создании Антикоррупционного суда.

Валерия Малицкая