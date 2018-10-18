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Нові купе та регулятор температури – Укрзалізниця показала модернізовані вагони

Укрзалізниця з початку року відремонтувала 46 пасажирських вагонів, які відрізняються корпоративними кольорами.

Вагони Укралізниці

– Тестуємо нову ліврею для пасажирських вагонів. Так будемо їх фарбувати після капітально-відновлювального ремонту та ті, що вже будують для залізниці на заводах, – повідомив виконувач обов’язків голови Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

За його словами, такі вагони буде видно відразу – це не лише фарбування у корпоративні кольори.

– Цей вагон перший, де в кожному купе є індивідуальне регулювання температури повітря. Будемо таке практикувати і далі, – наголосив Кравцов.

Він також розповів, що до грудня планують відновити ще 53.

– А за кілька місяців очікуємо поповнення парку першими новими вагонами виробництва Крюківського заводу, – додав він.

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Нові купе та регулятор температури – Укрзалізниця показала модернізовані вагони / 4 фотографии

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До слова, уряд України хоче реалізувати проект швидкісного залізничного сполучення з міжнародним аеропортом Бориспіль у Києві в грудні 2018 року.

Фото: Євген Кравцов

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