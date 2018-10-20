В старшим ДТП под Киевом утром 20 октября погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская. В соцсетях коллеги, друзья, звезды шоу-бизнеса и простые украинцы выражают слова соболезнования.
Гибель Марины Поплавской шокировала всех, кто ее знал лично, и зрителей, которые помнят ее яркие выступления.
– Выражаем соболезнования нашим коллегам из Дизель Шоу, а также родным и друзьям Марины Поплавской в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня утром под Киевом. Наши сердца сейчас с вами. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления, – написали Вар’яти-шоу.
Очень эмоционально отреагировали также на гибель Поплавской: КВНщик, журналист Александр Шемет, телеведущий Николай Тищенко, актриса Руслана Писанка, продюсер Алексей Потапенко и многие другие.
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Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла сегодня утром в ДТП под Киевом. По данным полиции, водитель автобуса, в котором ехала Поплавская с другими актерами, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком МАЗ.