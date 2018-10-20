У страшій ДТП під Києвом вранці 20 жовтня загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська. У соцмережах колеги, друзі, зірки шоу-бізнесу та прості українці висловлюють слова співчуття.
Загибель Марини Поплавської шокувала всіх, хто її знав особисто, та глядачів, які пам’ятають її яскраві виступи.
– Висловлюємо співчуття нашим колегам з Дизель Шоу, а також рідним та друзям Марини Поплавської у зв’язку зі страшною трагедією, яка сталася сьогодні зранку під Києвом. Наші серця зараз з вами. Усім постраждалим – якнайшвидшого одужання, – написали Вар’яти-шоу.
Дуже емоційно відреагували також на загибель Поплавської КВНщик, журналіст Олександр Шемет, телеведучий Микола Тищенко, Лілія Ребрик, актриса Руслана Писанка, продюсер Олексій Потапенко і багато інших.
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Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула сьогодні вранці у ДТП під Києвом. За даними поліції, водій автобуса, в якому їхала Поплавська з іншими акторами, не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажівкою МАЗ.