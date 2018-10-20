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Була дуже веселою! Реакція колег і соцмереж на загибель Поплавської

У страшій ДТП під Києвом вранці 20 жовтня загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська. У соцмережах колеги, друзі, зірки шоу-бізнесу та прості українці висловлюють слова співчуття.

Марина Поплавська

Загибель Марини Поплавської шокувала всіх, хто її знав особисто, та  глядачів, які пам’ятають її яскраві виступи.

– Висловлюємо співчуття нашим колегам з Дизель Шоу, а також рідним та друзям Марини Поплавської у зв’язку зі страшною трагедією, яка сталася сьогодні зранку під Києвом. Наші серця зараз з вами. Усім постраждалим – якнайшвидшого одужання, – написали Вар’яти-шоу.

Дуже емоційно відреагували також на загибель Поплавської КВНщик, журналіст Олександр Шемет, телеведучий Микола Тищенко, Лілія Ребрик, актриса Руслана Писанка, продюсер Олексій Потапенко і багато інших.

 

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R.I.Peace Young Lady,ты была очень веселой

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

 

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Ужасная трагедия… Скорбим…

Публикация от Игорь (@lastochkin_igor)

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Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула сьогодні вранці у ДТП під Києвом. За даними поліції, водій автобуса, в якому їхала Поплавська з іншими акторами, не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажівкою МАЗ.

 

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