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Спецоперация ФСБ: на Закарпатье появились антивенгерские билборды

На Закарпатье появились билборды с изображениями 3-х лидеров венгерской общины и антивенгерскими призывами.

Правоохранители разыскивают лиц, которые в ночь на субботу, 20 октября, расклеили в нескольких районах Закарпатской области билборды с изображениями деятелей Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) и антивенгерскими надписями, сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению на официальном сайте Москаля, Закарпатская ОГА расценивает такие билборды как провокацию российских спецслужб.

– Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров, – цитирует слова Москаля его пресс-служба.

Глава Закарпатской ОГА напомнил, что в апреле прошлого года на административной границе Виноградовского и Береговского районов области также ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке, а в феврале текущего года в Ужгороде дважды поджигали офис ОВКЗ.

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– Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят российские спецслужбы. Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры, – подчеркнул Москаль.

Напомним, 4 октября консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон грата.

 

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