На Закарпатті з’явилися білборди із зображеннями 3-х лідерів угорської общини і антиугорськими закликами.

Правоохоронці розшукують осіб, які в ніч на суботу, 20 жовтня, розклеїли в декількох районах Закарпатської області білборди із зображеннями діячів Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) і антиугорськими написами, повідомляє прес-служба глави Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Москаля, Закарпатська ОДА розцінює такі білборди як провокацію російських спецслужб.

– Безпосередніх виконавців провокації зараз розшукують правоохоронці, але методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова примітивна спецоперація ФСБ, яка вже кілька років намагається посварити на Закарпатті українців і угорців, – цитує слова Москаля його прес-служба.

Голова Закарпатської ОДА нагадав, що в квітні минулого року на адміністративному кордоні Виноградівського та Берегівського районів області також уночі були встановлені стели з провокаційними написами угорською, а в лютому поточного року в Ужгороді двічі підпалювали офіс ТУКЗ.

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– Ці злочини розкрито, встановлено, що за ними стоять російські спецслужби. Робимо все, щоб розкрити і нинішню провокацію. Уже доведено, що такі примітивні речі на Закарпатті не працюють, на них не ведуться ні українці, ні угорці, – підкреслив Москаль.

Нагадаємо, 4 жовтня консула Угорщини в Берегові оголосили персоною нон грата.