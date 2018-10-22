После химических выбросов в Армянске на севере оккупированного полуострова запустили завод Крымский титан.

Завод Крымский титан возобновил работу в субботу, 20 октября, говорится в заявлении Росприроднадзора.

По словам главы оккупационной администрации Армянска Василия Телиженко, чтобы завод заработал на полную мощность, понадобится около недели.

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Напомним, в конце августа все металлические предметы в домах Армянска покрылись липкой ржавчиной.

В начале сентября оккупационная власть Крыма остановила завод Крымский титан из-за неконтролируемых выбросов.

Уже 23 сентября в Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации.

Несмотря на это, в октябре жители Армянска пожаловались на плохое самочувствие из-за новых химических выбросов.

Фото: НВ