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Крым могут переименовать – Чубаров

После создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии могут изменить название административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНИАН.

Он отметил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной Республики Крым.

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– Один из таких вопросов – это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название – Автономная республика Крым. И также предложение Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией, – сказал Чубаров.

Вместе с тем он сказал, что рабочая группа предлагает название Крымская автономия. Предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган – Совет автономии.

Ранее Факты ICTV писали, что Федеральный суд Швейцарии постановил, что у 12 украинских компаний есть право требовать возмещение от РФ за оккупацию Крыма.

Фото: УНИАН.

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