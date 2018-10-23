З 25 жовтня по 7 листопада відбудуться навчання НАТО, в яких із понад 40 країн-партнерів візьмуть участь лише 5, у тому числі Україна.

– Україна буде представлена штатними офіцерами в штабах. Загалом із 41 країни-партнера НАТО лише 5 країн беруть участь і серед них Україна, – розповів у коментарі Укрінформу заступник начальника штабу – начальник головного управління військового партнерства Стратегічного командування з операцій НАТО Одд Егіл Педерсен.

За його словами, участь у військових навчаннях візьмуть представники Швеції, Фінляндії, України, Грузії та Йорданії.

Багатонаціональні навчання НАТО Trident Juncture триватимуть з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і Північній Атлантиці, включаючи Ісландію і повітряний простір Фінляндії і Швеції.

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Нагадаємо, 3 вересня президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції щодо прагнення України до інтеграції в НАТО та Євросоюз.