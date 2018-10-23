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Украина продаст на аукционе арестованное российское судно Норд

Арестованное российское судно Норд передали для продажи на аукционе.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало на реализацию в СЕТАМ арестованный рыбацкий черноморский сейнер Норд, сообщает пресс-служба агентства.

– В связи с событиями в Крыму судно было буквально отжато Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано АРМА. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока продолжается исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с постановлением Кабмина до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ожидать решения суда, – говорится в сообщении.

Все желающие могут подавать заявки на данный лот в течение 15 дней.

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К слову, двое членов экипажа задержанного судна Норд выехали из Украины в Беларусь.

Фото: пресс-служба АРМА

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