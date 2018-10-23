Арештоване російське судно Норд передали для продажу на аукціоні.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів передало на реалізацію в СЕТАМ заарештований рибальський чорноморський сейнер Норд, повідомляє прес-служба агентства.

– У зв’язку з подіями в Криму судно було буквально віджате Російською Федерацією. Воно було заарештовано, порушено відповідну кримінальне провадження і передано АРМА. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, стало зрозуміло, що витрати на зберігання і утримання є занадто великими. Відповідно до постанови Кабміну до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізовано. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА в державному банку і чекатимуть рішення суду, – йдеться у повідомленні.

Всі охочі можуть подавати заявки на даний лот протягом 15 днів.

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До слова, двоє членів екіпажу затриманого судна Норд виїхали з України в Білорусь.

Фото: прес-служба АРМА