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Дело Ноздровской: убийце сестры правозащитницы дали 7 лет тюрьмы

Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил Светлану Сапатинскую – сестру убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, Обуховский райсуд Киевской области приговорил к 7 годам лишения свободы.

Суд над вбивцею сестри Ноздровської

Об этом сообщила в Facebook дочь Ирины – Анастасия Ноздровская.

По ее словам, Россошанскому-младшему дали 7 лет тюрьмы без права на амнистию.

К слову, его отцу – Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской – грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, тело Ирины Ноздровской обнаружили 1 января 2018 года в Вышгородском районе.

Спустя неделю правоохранители задержали Юрия Россошанского и объявили ему подозрение в убийстве Ноздровской.

Подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил сестру правозащитницы Светлану.

Фото: Анастасія Ноздровська

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