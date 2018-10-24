Дмитра Россошанського, який у 2015 році на смерть збив Світлану Сапатинську – сестру вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской, Обухівський райсуд Київської області засудив до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомила у Facebook дочка Ірини – Анастасія Ноздровська.

За її словами, Россошанському-молодшому дали 7 років в’язниці без права на амністію.

До слова, його батькові – Юрію Россошанському, підозрюваному у вбивстві адвоката Ірини Ноздровской – загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, тіло Ірини Ноздровської виявили 1 січня 2018 року у Вишгородському районі.

За тиждень правоохоронці затримали Юрія Росошанського та оголосили йому підозру у вбивстві Ноздровської.

Підозрюваний є батьком Дмитра Росошанського, який у 2015 році насмерть збив сестру правозахисниці Світлану.

Фото: Анастасія Ноздровська