Дмитра Россошанського, який у 2015 році на смерть збив Світлану Сапатинську – сестру вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской, Обухівський райсуд Київської області засудив до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомила у Facebook дочка Ірини – Анастасія Ноздровська.
За її словами, Россошанському-молодшому дали 7 років в’язниці без права на амністію.
До слова, його батькові – Юрію Россошанському, підозрюваному у вбивстві адвоката Ірини Ноздровской – загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, тіло Ірини Ноздровської виявили 1 січня 2018 року у Вишгородському районі.
За тиждень правоохоронці затримали Юрія Росошанського та оголосили йому підозру у вбивстві Ноздровської.
Підозрюваний є батьком Дмитра Росошанського, який у 2015 році насмерть збив сестру правозахисниці Світлану.
Фото: Анастасія Ноздровська