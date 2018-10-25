Украина должна разработать стратегию своих действий в Азовском море, чтобы эффективно противодействовать России.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украине нужно разработать четкую стратегию действий в Азовском море, чтобы эффективно противодействовать России, передает Европейская правда.

– Прежде всего, Украина должна создать стратегию, а также политику по Азовскому морю, установить, где проходят красные линии. Второе, Украина должна требовать свободу навигации в Азове, чтобы российские корабли не останавливали украинские, – считает Ходжес.

Он добавил, что в Генеральном штабе и Минобороны нужно увеличить количество представителей ВМС, которые хорошо понимают ситуацию в Азовском море.

По словам Ходжеса, США должны поддерживать Украину в проведении военных учений, оказании технической поддержки, а также в информационной сфере, освещать события в Азовском море.

Читайте: Россия стянула в Азовское море более 120 кораблей и катеров



К слову, НАТО держит проблему агрессии России в Азовском море в своем поле зрения.