Доллар в Украине снова подскочил. Почему НБУ изменил прогноз инфляции и какой сейчас курс доллара в обменниках – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Прогноз инфляции

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%, сообщается на сайте НБУ.

По данным регулятора, на конец 2019 инфляция снизится до 6,3%. Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

– Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть отображаться на потребительской инфляции в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевой диапазон дольше, чем ожидалось ранее, – отмечает НБУ.

Курс доллара и евро НБУ

Сегодня торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок, сообщает Fanance.ua.

После поднятия котировок доллара, регулятор не пожалел резервов, реализовав в дебюте сессии до $20 млн с платформы Matching по 28,32 UAH/USD, немного погасив дефицит предложения СКВ.

Позже котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,33/28,34 UAH/USD

Курс валют НБУ на пятницу, 26 октября:

100 долларов США – 2 833,5582 (+12,2485)

100 евро – 3 234,79 гривны (+21,6004)

Курс доллара в обменниках

Средний курс – 28,27 грн/$

Оптимальный курс – 28,25 грн/$

Напомним, первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.