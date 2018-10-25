PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Что с долларом в Украине: курс в обменниках и новый прогноз инфляции/

Что с долларом в Украине: курс в обменниках и новый прогноз инфляции

Доллар в Украине снова подскочил. Почему НБУ изменил прогноз инфляции и какой сейчас курс доллара в обменниках – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Прогноз инфляции

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%, сообщается на сайте НБУ.

По данным регулятора, на конец 2019 инфляция снизится до 6,3%. Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.

– Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть отображаться на потребительской инфляции в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевой диапазон дольше, чем ожидалось ранее, – отмечает НБУ.

Курс доллара и евро НБУ

Сегодня торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок, сообщает Fanance.ua.

После поднятия котировок доллара, регулятор не пожалел резервов, реализовав в дебюте сессии до $20 млн с платформы Matching по 28,32 UAH/USD, немного погасив дефицит предложения СКВ.

Позже котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,33/28,34 UAH/USD

Курс валют НБУ на пятницу, 26 октября:

  • 100 долларов США – 2 833,5582 (+12,2485)
  • 100 евро – 3 234,79 гривны (+21,6004)
Читайте: Украина пройдет выборы 2019 со стабильным курсом гривны - Аслунд Курс доллара, выбор банка и выгодные вклады - банкир об украинской банковской системе Что ждет экономику Украины и кто сменит США в мировом лидерстве - интервью с Гжегожем Колодко

Курс доллара в обменниках

Средний курс – 28,27 грн/$

Оптимальный курс –  28,25 грн/$

Напомним, первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новый транш МВФ Украина получит в этом году – НБУ
Нова Пошта повысила тарифы – на сколько и причина
Оккупанты обстреляли украинские позиции, погиб военный ВСУ
Гроші
Долг Украины в 75 млрд долларов: откуда взялся и как выплатить
Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину – причина
Кого затронут санкции РФ против Украины – заявление Кремля
Украина пройдет выборы 2019 со стабильным курсом гривны – Аслунд
Санкції проти РФ
Украина и еще три страны продлили санкции против России
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка