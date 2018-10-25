Долар в Україні знову підскочив. Чому НБУ змінив прогноз інфляції і який зараз курс долара в обмінниках – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.
Прогноз інфляції
Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%, повідомляється на сайті НБУ.
За даними регулятора, на кінець 2019 інфляція знизиться до 6,3%. Вона увійде в межі цільового діапазону в I кварталі 2020 року і досягне середньострокової мети 5,0% у кінці 2020 року.
– Розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, недавнє стрімке зростання цін на нафту відображатися на споживчої інфляції наступного року. У результаті інфляція буде залишатися на рівні вище цільового діапазону довше, ніж очікувалося раніше, – відзначає НБУ.
Курс долара і євро НБУ
Сьогодні торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,25/28,29 UAH/USD віртуально, без угод, повідомляє Fanance.ua.
Після підняття котирувань долара, регулятор не пошкодував резервів, реалізувавши у дебюті сесії до $20 млн з платформи Matching по 28,32 UAH/USD, трохи погасивши дефіцит пропозиції ВКВ.
Пізніше котирування безготівкового долара консолідувалися на позначці 28,33/28,34 UAH/USD
Курс валют НБУ на п’ятницу, 26 жовтня:
- 100 доларів США – 2 833,5582 (+12,2485)
- 100 євро – 3 234,79 гривні (+21,6004)
Курс долара в обмінниках
Середній курс – 28,27 грн/$
Оптимальний курс – 28,25 грн/$
Нагадаємо, перший кредитний транш в рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти в 2018 році.