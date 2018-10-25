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Що з доларом в Україні: курс в обмінниках і новий прогноз інфляції

Долар в Україні знову підскочив. Чому НБУ змінив прогноз інфляції і який зараз курс долара в обмінниках – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Прогноз інфляції

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%, повідомляється на сайті НБУ.

За даними регулятора, на кінець 2019 інфляція знизиться до 6,3%. Вона увійде в межі цільового діапазону в I кварталі 2020 року і досягне середньострокової мети 5,0% у кінці 2020 року.

– Розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, недавнє стрімке зростання цін на нафту відображатися на споживчої інфляції наступного року. У результаті інфляція буде залишатися на рівні вище цільового діапазону довше, ніж очікувалося раніше, – відзначає НБУ.

Курс долара і євро НБУ

Сьогодні торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,25/28,29 UAH/USD віртуально, без угод, повідомляє Fanance.ua.

Після підняття котирувань долара, регулятор не пошкодував резервів, реалізувавши у дебюті сесії до $20 млн з платформи Matching по 28,32 UAH/USD, трохи погасивши дефіцит пропозиції ВКВ.

Пізніше котирування безготівкового долара консолідувалися на позначці 28,33/28,34 UAH/USD

Курс валют НБУ на п’ятницу, 26 жовтня:

  • 100 доларів США – 2 833,5582 (+12,2485)
  • 100 євро – 3 234,79 гривні (+21,6004)
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Курс долара в обмінниках

Середній курс – 28,27 грн/$

Оптимальний курс –  28,25 грн/$

Нагадаємо, перший кредитний транш в рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти в 2018 році.

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