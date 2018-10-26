Металлургия – одна из важнейших экспортных отраслей для украинской экономики, которая обеспечивает поступление валюты в страну.

Журнал Вестник. Рейтинг, который публикуется при поддержке Государственной фискальной службы, опубликовал данные по занятости в сфере ГМК. Так, горно-металлургическая группа Метинвест обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех сотрудников отрасли. Второе место по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает АрселорМиттал Кривой Рог. В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

Как отметило издание, в отрасли довольно высокие – по меркам Украины – зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника Метинвеста превышает среднюю по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране, – 16 285 грн).

Эксперты отмечают важность ГМК для экономики Украины.

– Исторически сложилось так, что металлургия – одна из важнейших отраслей для украинской экономики, а также один из основных драйверов формирования валютной выручки, – отмечает директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, на сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки.

– В отрасли, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. человек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий. – Ред.) – не менее 350 тыс. человек. Сейчас мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн тонн стали в год, сейчас – 21 млн тонн. Если учитывать число людей, которые заняты в смежных отраслях, то это не менее 1 млн украинцев, – говорит Беленький.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавляет, что ГМК – это и традиционно основная экспортная отрасль.

– Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, за счет которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия на сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране, – говорит Охрименко.

Эксперт отмечает, что в нынешнем году на фоне общего уменьшения объема экспорта из Украины растет экспорт металла.

– Если брать отдельно по позициям, то в нынешнем году металлурги смогли нарастить производство стали (3%), чугуна (10%), проката (10%). Это хорошие показатели. В сфере металлургии занята большая часть населения, к тому же она сконцентрирована в отдельных областях, где альтернативы в виде других производств особо нет, – говорит Охрименко.

По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане ввоза валютной выручки в Украину.

– В далекой перспективе альтернативную выручку Украине могут приносить транспортные коридоры. Но это в перспективе. В ближайшие 5-10 лет металлургия останется флагманом однозначно, – уверен экономист.

При этом ГМК – одна из отраслей, которая в полной мере прочувствовала на себе негативные экономические последствия ситуации в стране. Отток рабочих рук за границу, рост себестоимости производства, закрытие некоторых рынков сбыта украинской металлургической продукции – это проблемы, которые тормозят развитие отрасли.

– У нас растут тарифы на железнодорожные перевозки, затраты на энергоресурсы, мы не видим вменяемой промышленной политики правительства. С ликвидацией Минпромполитики ощущается дефицит внимания к актуальным проблемам отрасли. Хотелось, чтобы государство учитывало реальную роль ГМК в экономике и больше внимания уделяло отрасли. Хотелось бы понимания от государства, что отрасль – это рабочие места, это монопромышленные города, для которых предприятия ГМК – бюджетообразующие. Если не обращать внимания на отрасль, государство может столкнуться с серьезными экономическими и социальными проблемами, – заключает Сергей Беленький.

Ранее Факты ICTV писали, что горно-металлургический комплекс и АПК удерживают курс гривни.

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