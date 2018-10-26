Металургія – одна з найважливіших експортних галузей для української економіки, яка забезпечує надходження валюти в країну.

Журнал Вісник. Рейтинг, який виходить за підтримки Державної фіскальної служби, опублікував дані щодо зайнятості в галузі ГМК. Так, гірничо-металургійна група Метінвест забезпечує роботою 64 786 осіб, що складає 34% усіх працівників галузі. Друге місце за кількістю співробітників серед металургійних компаній посідає АрселорМіттал Кривий Ріг. До трійки найбільших роботодавців галузі також увійшов Дніпровський металургійний комбінат.

Як зазначило видання, в галузі досить високі – за мірками України – зарплати. Так, середня зарплата співробітника Метінвесту перевищує середню по країні на 59% і становить 14 535 грн (при цьому в Запорізькій області вище на 83%, ніж у середньому по країні, – 16 285 грн).

Експерти відзначають важливість ГМК для економіки України.

– Історично склалося так, що металургія є однією з найважливіших галузей для української економіки, а також одним з основних драйверів формування валютної виручки, – зазначає директор Інституту економічної безпеки Олександр Рябченко.

За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, на сьогодні ГМК – це близько 30% промислового виробництва країни, а також щонайменше 30% валютної виручки.

– У галузі, без урахування суміжних галузей, працює близько 250 тис. осіб. Раніше було більше (до втрати непідконтрольних територій) – щонайменше 350 тис. осіб. Нині ми виробляємо вдвічі менше сталі, ніж у 2006 році. Було 42 млн тонн сталі на рік, нині – 21 млн тонн. Якщо враховувати кількість людей, зайнятих у суміжних галузях, то це щонайменше 1 млн українців, – каже Біленький.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко додає, що ГМК – це і традиційно основна експортна галузь.

– Нині на частку галузі припадає щонайменше 25-27% в обсязі валютної виручки. Ще одна стаття, за рахунок якої формується валютна виручка протягом останніх років, – це аграрна галузь. Ця галузь і металургія на сьогодні є основними, які забезпечують надходження валюти в країні, – каже Охріменко.

Експерт зазначає, що цьогоріч на тлі загального зменшення обсягу експорту з України зростає експорт металу.

– Якщо брати окремо за позиціями, то нинішнього року металурги змогли наростити виробництво сталі (3%), чавуну (10%), прокату (10%). Це хороші показники. У галузі металургії зайнято велику частину населення, до того ж вона сконцентрована в окремих областях, де альтернативи у вигляді інших виробництв особливо немає, – каже Охріменко.

За його словами, в найближчій перспективі не видно інших промислових галузей, які можуть скласти конкуренцію ГМК в плані надходження валютної виручки в Україну.

– У далекій перспективі альтернативну виручку Україні можуть приносити транспортні коридори. Але це в перспективі. Протягом найближчих 5-10 років металургія залишиться флагманом однозначно, – упевнений економіст.

При цьому ГМК – одна з галузей, яка повною мірою відчула на собі негативні економічні наслідки ситуації в країні. Відтік робочих рук за кордон, зростання собівартості виробництва, закриття деяких ринків збуту української металургійної продукції – це проблеми, які гальмують розвиток галузі.

– У нас ростуть тарифи на залізничні перевезення, витрати на енергоресурси, ми не бачимо адекватної промислової політики уряду. З ліквідацією Мінпромполітики відчувається дефіцит уваги до актуальних проблем галузі. Хотілося, щоб держава враховувала реальну роль ГМК в економіці і більше уваги приділяла галузі. Хотілося б розуміння від держави, що галузь – це робочі місця, це монопромислові міста, для яких підприємства ГМК є бюджетоутворювальними. Якщо не звертати уваги на галузь, держава може зіткнутися із серйозними економічними і соціальними проблемами, – підсумовує Сергій Біленький.

Раніше Факти ICTV писали, що гірничо-металургійний комплекс і АПК утримують курс гривні.

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