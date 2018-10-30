Россия наращивает свое присутствие в водах Азовского моря. Факты ICTV рассказывают, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.

Количество российских кораблей в Азовском море увеличивается. В Государственной пограничной службе Украины говорят о 120 кораблях и катерах РФ. Однако их количество постоянно растет. 24 октября в Азовское море зашли еще два сторожевых корабля.

В НАТО уже заявили о том, что там следят за ситуацией. А в ЕС одобрили резолюцию по усилению санкций против РФ в случае обострения ситуации на Азовском море.

К чему приведет напряжение в Азове? Против РФ введут очередные санкции 36%, 66 голосов 66 голосов 36% 36%

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К вооруженному противостоянию РФ и Украины в море 15%, 28 голосов 28 голосов 15% 15% Всего голосов: 183 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Усиление агрессии

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заверил Факты ICTV, что действия России – это лишь демонстрация собственной силы.

– Даже того флота, который сейчас находится в акватории Азовского моря, России хватает, чтобы осуществлять полный контроль над территорией. Дополнительные корабли, которые недавно были доставлены, это исключительно “игра мускулов”. Никакой стратегической цели я не вижу.

Россия не будет применять военную агрессию на территории Азовского моря, сходятся во мнении эксперты.

В основном корабли завели в порты Феодосии и Керчи после событий, произошедших в керченском техникуме. Здесь вопрос Украины не рассматривается вообще. Со стороны Азова и со стороны Крыма вероятность любых агрессивных действий России фактически равна 0, – отметил военный эксперт Олег Жданов.

Военные провокации на европейском континенте – это сильный политический и экономический удар по России. Европейский Союз будет принимать любые меры, чтобы обуздать агрессора. Поэтому Россия не решится на такой шаг.

Москова способна на сегодня наносить нам военные удары в разных направлениях, в том числе и в морском. Но они не будут этого делать, – заверил Святослав Стеценко.

Новые санкции

Международное сообщество внимательно следит за действиями России в Азовском море. Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел, уверяет, что иностранные партнеры Украины готовы принять новые санкции против России.

Мы постоянно привлекаем внимание наших союзников и партнеров к тому, что там происходит. Уже было заявление государственного департамента США по несоответствующей правовой ситуации в Азовском море, было заявление представительства ЕС в Украине и на прошлой неделе была разработана резолюция в Европейском парламенте.

Она также напомнила, что Украина подала арбитражное производство на Россию еще в 2016 году:

В 2016 году мы начали арбитражное производство с РФ о нарушении прав Украины как прибрежного государства. Сейчас мы находимся на стадии юрисдикции и обмена позициями. Надеюсь, что уже в следующем году мы рассмотрим этот вопрос в арбитраже и выйдем на решение.

Мотивы

Деятельность России в Азовской акватории наносит экономический удар Украине. Как минимум, задержка судов тормозит торговые связи Украины и отпугивает иностранных партнеров, занимающихся морскими перевозками через украинские порты.

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Москва пытается дестабилизировать и политическое положение Украины, уверен Стеценко. Россия хочет увеличить свое политическое влияние на Украину путем увеличения своих политических сил в Верховной Раде во время парламентских выборов 2019.

Именно поэтому, по мнению эксперта, сейчас они демонстрируют Украине то, что нынешняя власть не может дать отпор врагу, который нарушает ее морские права. Для того, чтобы народ разуверился в украинской власти.

Цель – экономический ущерб

С апреля 2018 украинские пограничники начали фиксировать, что российские спецслужбы задерживают суда, следующие в/из портов Мариуполя и Бердянска, для проверки.

Сейчас в среднем задерживают по 60 судов ежемесячно. Такую статистику предоставил Андрей Клименко с Майдана иностранных дел. Суда задерживаются в Керченском проливе, когда они идут в порты или из них, и непосредственно посреди моря.

Заметим, что остановить судно посреди моря, даже на пару часов, очень трудно. Кораблю надо от 40 минут до часа на полную остановку, а затем еще столько же, чтобы набрать необходимую скорость.

Остановка же в Керченском проливе наносит экономический ущерб компаниям морских перевозок. Плата за работу команды и за фрахт насчитывается независимо от того, движется судно или стоит на проверке.

В среднем оно стоит на входе 3 суток, затем еще 5 суток – на выходе, следовательно теряет 8 дней. Сумма может колебаться от 5 до 50 тысяч долларов в сутки. Кроме того, срывается весь график его работы, – зафиксировал Клименко.

Имеют право задерживать суда

С 2003 года Украина и Россия имеют Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В рамках соглашения Россия имеет полное право останавливать и проверять все суда, курсирующие в этих водах.

Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, могут свободно передвигаться в Азовском море и Керченском проливе.

Россия продолжает свою деятельность в Азовском и Черном морях вполне легально. Суда ходят под своим флагом.

Для того, чтобы прекратить экономическую блокаду и наращивание в Азовском море русской военной техники, следует разорвать соглашение и обозначить четкие морские границы между странами.

Если у нас кризис – надо начинать с денонсации договора и введения таких понятий, как нейтральные воды и морская государственная граница. Тогда организовывать судоходства на основании морского права, – отметил Жданов.

После расторжения договора, на основании Конвенции ООН по морскому праву, Украина может объявить 12-мильную зону территориальных вод, которая будет охраняться ВСУ.

Россия подходит ближе

Несмотря на то, что Россия ведет боевые действия на территории Украины, 24 октября в Киеве проходило заседание украинско-российской комиссии по отлову рыбы. Там обсуждали квоты по рыболовству России и Украины на территории Азовского моря.

Жданов отметил, что договор предусматривает присутствие российских кораблей у украинских берегов:

– Этот договор расширяет полномочия России. Он позволяет кораблям РФ подходить к нашему берегу для ловли рыбы.

Теперь РФ получит возможность изучать береговую линию Украины и проверять глубины у украинского берега.

В генеральном штабе вооруженных сил России подготовят план проведения морской десантной операции и положат его в конверт до особого распоряжения, – добавил Жданов.

Наращивая присутствие в Азовской акватории, Россия не нарушает никаких законов. Пока действует договор о совместном использовании Азовского моря – российские суда могут свободно передвигаться этими водами и проверять все корабли, которые идут по Азовскому морю.

Российские корабли не так угрожают в военном плане, как в экономическом. Они подрывают украинские морские связи с зарубежными партнерами и приносят миллионные убытки.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко