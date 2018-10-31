В новом выпуске зрители узнают свежие социологические данные и позиции лидеров по самым острым и спорным вопросам для украинского общества.
Смогут ли участники аргументированно отстаивать свои убеждения – смотрите уже в этот четверг в 22.20 на телеканале ICTV.
Так, по заказу проекта Новые лидеры компания Ukrainian Sociology Service провела всеукраинское социологическое исследование по актуальным вопросам, которые разделяют украинское общество.
Среди них – введение смертной казни за коррупцию, разрыв дипломатических отношений с Россией, разрешение на свободную продажу оружия, легализация легких наркотиков и проституции. Те же вопросы задали и лидерам.
Но смогут ли они аргументировано защитить свою точку зрения и отстоять выбранную позицию?Читайте: Новых лидеров проверили на полиграфе: кто прошел
Напомним, в минувший четверг будущие лидеры проходили проверку на детекторе лжи и отвечали на провокационные и неожиданные вопросы. По результатам голосования зрителей в прямом эфире, проект покинули двое участников – одесский бизнесмен Александр Славский и правозащитник Сергей Бреус.
Борьбу за миллион гривен на реализацию своего проекта продолжат:
- Сергей Замидра, инноватор, поселковый голова Немешаево;
- Анна Петрова, киевская бизнес-леди, которая в 28 лет попала на обложку журнала Форбс;
- Денис Минин, общественный активист из Днепра, который построил тысячи спортивных площадок по всей стране;
- Геннадий Друзенко, юрист и основатель первого добровольческого медицинского госпиталя;
- Ольга Матюшина, поселковый голова Коцюбинского, которая противодействует незаконному уничтожению леса в пригороде столицы;
- Максим Бородин, общественный активист из Мариуполя, который борется за чистый воздух индустриальных городов;
- Ирина Заславец, киевская журналистка, которая способствует внедрению действенной системы трансплантации органов.
Смотрите пятый выпуск национального телепроекта Новые лидеры в четверг, 1 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.