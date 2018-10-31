PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Казнь за коррупцию, легализация наркотиков и проституции: Новые лидеры VS общественное мнение/

Казнь за коррупцию, легализация наркотиков и проституции: Новые лидеры VS общественное мнение

В новом выпуске зрители узнают свежие социологические данные и позиции лидеров по самым острым и спорным вопросам для украинского общества.

Смогут ли участники аргументированно отстаивать свои убеждения – смотрите уже в этот четверг в 22.20 на телеканале ICTV.

Так, по заказу проекта Новые лидеры компания Ukrainian Sociology Service провела всеукраинское социологическое исследование по актуальным вопросам, которые разделяют украинское общество.

Среди них – введение смертной казни за коррупцию, разрыв дипломатических отношений с Россией, разрешение на свободную продажу оружия, легализация легких наркотиков и проституции. Те же вопросы задали и лидерам.

Но смогут ли они аргументировано защитить свою точку зрения и отстоять выбранную позицию?

Читайте: Новых лидеров проверили на полиграфе: кто прошел

Напомним, в минувший четверг будущие лидеры проходили проверку на детекторе лжи и отвечали на провокационные и неожиданные вопросы. По результатам голосования зрителей в прямом эфире, проект покинули двое участников – одесский бизнесмен Александр Славский и правозащитник Сергей Бреус.

Борьбу за миллион гривен на реализацию своего проекта продолжат:

  • Сергей Замидра, инноватор, поселковый голова Немешаево;
  • Анна Петрова, киевская бизнес-леди, которая в 28 лет попала на обложку журнала Форбс;
  • Денис Минин, общественный активист из Днепра, который построил тысячи спортивных площадок по всей стране;
  • Геннадий Друзенко, юрист и основатель первого добровольческого медицинского госпиталя;
  • Ольга Матюшина, поселковый голова Коцюбинского, которая противодействует незаконному уничтожению леса в пригороде столицы;
  • Максим Бородин, общественный активист из Мариуполя, который борется за чистый воздух индустриальных городов;
  • Ирина Заславец, киевская журналистка, которая способствует внедрению действенной системы трансплантации органов.

Смотрите пятый выпуск национального телепроекта Новые лидеры в четверг, 1 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия строит еще одну военную часть на границе с Украиной
Политики празднуют Хэллоуин: Ляшко Воробей, клоун Парасюк, а Добкин – Монтана
Ангела Меркель
Меркель едет в Украину: что известно о железной леди Германии и целях ее визита
Запрет на ношение камуфляжа и военной формы: как накажут нарушителей
Символ перестройки армии – Порошенко о новом питании ВСУ
Украинские воины пробежали Марафон Морской пехоты в США
Подорожание цен на газ: регулятор не согласился с предложением правительства
Большая приватизация: названа дата продажи Центрэнерго
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка