В новом выпуске зрители узнают свежие социологические данные и позиции лидеров по самым острым и спорным вопросам для украинского общества.

Смогут ли участники аргументированно отстаивать свои убеждения – смотрите уже в этот четверг в 22.20 на телеканале ICTV.

Так, по заказу проекта Новые лидеры компания Ukrainian Sociology Service провела всеукраинское социологическое исследование по актуальным вопросам, которые разделяют украинское общество.

Среди них – введение смертной казни за коррупцию, разрыв дипломатических отношений с Россией, разрешение на свободную продажу оружия, легализация легких наркотиков и проституции. Те же вопросы задали и лидерам.

Но смогут ли они аргументировано защитить свою точку зрения и отстоять выбранную позицию?

Напомним, в минувший четверг будущие лидеры проходили проверку на детекторе лжи и отвечали на провокационные и неожиданные вопросы. По результатам голосования зрителей в прямом эфире, проект покинули двое участников – одесский бизнесмен Александр Славский и правозащитник Сергей Бреус.

Борьбу за миллион гривен на реализацию своего проекта продолжат:

Сергей Замидра , инноватор, поселковый голова Немешаево;

, инноватор, поселковый голова Немешаево; Анна Петрова , киевская бизнес-леди, которая в 28 лет попала на обложку журнала Форбс;

, киевская бизнес-леди, которая в 28 лет попала на обложку журнала Форбс; Денис Минин , общественный активист из Днепра, который построил тысячи спортивных площадок по всей стране;

, общественный активист из Днепра, который построил тысячи спортивных площадок по всей стране; Геннадий Друзенко , юрист и основатель первого добровольческого медицинского госпиталя;

, юрист и основатель первого добровольческого медицинского госпиталя; Ольга Матюшина , поселковый голова Коцюбинского, которая противодействует незаконному уничтожению леса в пригороде столицы;

, поселковый голова Коцюбинского, которая противодействует незаконному уничтожению леса в пригороде столицы; Максим Бородин , общественный активист из Мариуполя, который борется за чистый воздух индустриальных городов;

, общественный активист из Мариуполя, который борется за чистый воздух индустриальных городов; Ирина Заславец, киевская журналистка, которая способствует внедрению действенной системы трансплантации органов.

Смотрите пятый выпуск национального телепроекта Новые лидеры в четверг, 1 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.