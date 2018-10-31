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Смертна кара за корупцію, легалізація наркотиків та проституції: Нові лідери VS громадська думка

У новому випуску глядачі дізнаються свіжі соціологічні дані і позиції Лідерів із найбільш гострих суперечливих питань українського суспільства.

Чи зможуть учасники аргументовано відстоювати свої переконання – дивіться вже цього четверга о 22.20 на телеканалі ICTV.

Так, на замовлення проекту Нові лідери компанія Ukrainian Sociology Service провела всеукраїнське соціологічне дослідження з актуальних питань, які розділяють українське суспільство.

Серед них – введення смертної кари за корупцію, розрив дипломатичних стосунків з Росією, дозвіл на вільний продаж зброї, легалізація легких наркотиків і проституції. Ті ж самі запитання поставили і лідерам.

Та чи зможуть вони аргументовано захистити свою точку зору і відстояти обрану позицію?

Читайте: Нових лідерів перевірили на поліграфі: хто пройшов

Нагадаємо, минулого четверга майбутні лідери проходили перевірку на детекторі брехні і відповідали на провокативні й неочікувані питання. За результатами голосування глядачів в прямому ефірі, проект залишили двоє учасників – одеський бізнесмен Олександр Славський і правозахисник Сергій Бреус.

Боротьбу за мільйон гривень на реалізацію свого проекту продовжать:

  • Сергій Замідра, інноватор, селищний голова Немішаєвого;
  • Анна Петрова, київська бізнес-леді, яка у 28 років потрапила на обкладинку журналу Форбс;
  • Денис Мінін, громадський активіст з Дніпра, який побудував тисячі спортивних майданчиків по всій країні;
  • Геннадій Друзенко, юрист та засновник першого добровольчого медичного шпиталю;
  • Ольга Матюшина, селищний голова Коцюбинського, яка протидіє незаконному знищенню лісу в передмісті столиці;
  • Максим Бородін, громадський активіст з Маріуполя, який бореться за чисте повітря індустріальних міст;
  • Ірина Заславець, київська журналістка, яка сприяє впровадженню дієвої системи трансплантації органів.

Дивіться п’ятий випуск національного телепроекту “Нові лідери” у четвер, 1 листопада о 22.20 на телеканалі ICTV.

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