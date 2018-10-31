У новому випуску глядачі дізнаються свіжі соціологічні дані і позиції Лідерів із найбільш гострих суперечливих питань українського суспільства.

Чи зможуть учасники аргументовано відстоювати свої переконання – дивіться вже цього четверга о 22.20 на телеканалі ICTV.

Так, на замовлення проекту Нові лідери компанія Ukrainian Sociology Service провела всеукраїнське соціологічне дослідження з актуальних питань, які розділяють українське суспільство.

Серед них – введення смертної кари за корупцію, розрив дипломатичних стосунків з Росією, дозвіл на вільний продаж зброї, легалізація легких наркотиків і проституції. Ті ж самі запитання поставили і лідерам.

Та чи зможуть вони аргументовано захистити свою точку зору і відстояти обрану позицію?

Нагадаємо, минулого четверга майбутні лідери проходили перевірку на детекторі брехні і відповідали на провокативні й неочікувані питання. За результатами голосування глядачів в прямому ефірі, проект залишили двоє учасників – одеський бізнесмен Олександр Славський і правозахисник Сергій Бреус.

Боротьбу за мільйон гривень на реалізацію свого проекту продовжать:

Сергій Замідра , інноватор, селищний голова Немішаєвого;

, інноватор, селищний голова Немішаєвого; Анна Петрова , київська бізнес-леді, яка у 28 років потрапила на обкладинку журналу Форбс;

, київська бізнес-леді, яка у 28 років потрапила на обкладинку журналу Форбс; Денис Мінін , громадський активіст з Дніпра, який побудував тисячі спортивних майданчиків по всій країні;

, громадський активіст з Дніпра, який побудував тисячі спортивних майданчиків по всій країні; Геннадій Друзенко , юрист та засновник першого добровольчого медичного шпиталю;

, юрист та засновник першого добровольчого медичного шпиталю; Ольга Матюшина , селищний голова Коцюбинського, яка протидіє незаконному знищенню лісу в передмісті столиці;

, селищний голова Коцюбинського, яка протидіє незаконному знищенню лісу в передмісті столиці; Максим Бородін , громадський активіст з Маріуполя, який бореться за чисте повітря індустріальних міст;

, громадський активіст з Маріуполя, який бореться за чисте повітря індустріальних міст; Ірина Заславець, київська журналістка, яка сприяє впровадженню дієвої системи трансплантації органів.

Дивіться п’ятий випуск національного телепроекту “Нові лідери” у четвер, 1 листопада о 22.20 на телеканалі ICTV.