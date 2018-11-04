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Под зданием МВД в Киеве проходит акция памяти Гандзюк

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел проходит акция памяти активистки Екатерины Гандзюк.

Акция началась в 19.00.

Люди держат в руках плакаты с надписями Ее убили и Кто заказал Екатерину Гандзюк?

Возле здания зажгли лампадки и выложили из них надпись Ее убили.

Собравшиеся у здания МВД не будут сегодня выдвигать требований. Они пришли, чтобы почтить память Гандзюк.

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Также акция будет напоминанием для полиции, что все ждут справедливого расследования и хотят знать имя заказчика.

В общей сложности на акцию пришли около 500 человек.

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Под зданием МВД в Киеве проходит акция памяти Гандзюк / 5 фотографий

Напомним, в сентябре активистка Екатерина Гандзюк опубликовала видеообращение к общественности и украинской власти.

Фото: Facebook.

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