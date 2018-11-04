PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Під будівлею МВС у Києві проходить акція пам'яті Гандзюк/

Під будівлею МВС у Києві проходить акція пам’яті Гандзюк

У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ проходить акція пам’яті активістки Катерини Гандзюк.

Акція розпочалася о 19.00.

Люди тримають в руках плакати з написами Її вбили і Хто замовив Катерину Гандзюк?

Біля будівлі запалили лампадки і виклали з них напис Її вбили.

Присутні біля будівлі МВС не будуть сьогодні висувати вимог. Вони прийшли, щоб вшанувати пам’ять Гандзюк.

Читайте: Смерть Гандзюк: по всій Україні пройдуть мітинги-реквієми 5 підозрюваних: у ГПУ відзвітували про розслідування справи Гандзюк Смерть Гандзюк: що відомо про активістку, яку облили кислотою

Також акція буде нагадуванням для поліції, що всі чекають справедливого розслідування і хочуть знати ім’я замовника.

В цілому на акцію прийшли близько 500 осіб.

image image image image image
Під будівлею МВС у Києві проходить акція пам’яті Гандзюк / 5 фотографий

Нагадаємо, у вересні активістка Катерина Гандзюк опублікувала відеозвернення до громадськості та української влади.

Фото: Facebook.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я виглядаю зараз краще, ніж правосуддя: відеозвернення Гандзюк за місяць до смерті
5 підозрюваних: у ГПУ відзвітували про розслідування справи Гандзюк
Поки ти в серці – ти жива: реакція друзів і соцмереж на смерть Гандзюк
умерла гандзюк
Смерть Гандзюк: по всій Україні пройдуть мітинги-реквієми
Поліція перекваліфікувала справу Гандзюк
Смерть Гандзюк: що відомо про активістку, яку облили кислотою
90-ті повертаються: хто і чому нападає на активістів
Катерина Гандзюк померла
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка