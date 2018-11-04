У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ проходить акція пам’яті активістки Катерини Гандзюк.

Акція розпочалася о 19.00.

Люди тримають в руках плакати з написами Її вбили і Хто замовив Катерину Гандзюк?

Біля будівлі запалили лампадки і виклали з них напис Її вбили.

Присутні біля будівлі МВС не будуть сьогодні висувати вимог. Вони прийшли, щоб вшанувати пам’ять Гандзюк.

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Також акція буде нагадуванням для поліції, що всі чекають справедливого розслідування і хочуть знати ім’я замовника.

В цілому на акцію прийшли близько 500 осіб.









Під будівлею МВС у Києві проходить акція пам’яті Гандзюк / 5 фотографий

Нагадаємо, у вересні активістка Катерина Гандзюк опублікувала відеозвернення до громадськості та української влади.

Фото: Facebook.