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Я выгляжу сейчас лучше, чем правосудие: видеообращение Гандзюк за месяц до смерти

В сентябре активистка Екатерина Гандзюк опубликовала видеообращение к общественности и украинской власти.

Видео публикует Громадське ТБ.

В начале ролика Гандзюк рассказала, что врачи не разрешают ей много говорить, но она хочет поблагодарить всех за слова поддержки и критики. Последние, по ее словам, мотивировали ее выйти побыстрее из больницы.

– Да, я знаю, что я выгляжу сейчас плохо, но по крайней мере меня лечат, и меня лечат очень хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто, – сказала Гандзюк.

Также она отметила, что за последний год в Украине произошло около 40 нападений на активистов.

– Заказчики ни одного из которых не были названы. Половина из этого списка, хуже всего, и что больше всего меня ужасает, лично известные мне люди, – сказала она.

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Гандзюк перечислила фамилии пострадавших от нападений активистов – Устименко, Стерненко, Булах, Лисичкин, Сторожук, Пилипчук, Петиченко, Бычко, Шабунин, Кузаков, Козьма, Мокряков, Филипас.

– Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат? С каких пор это стало нормой?

Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. И что каждый из нас будет свободным и не будет иметь в сердце страха, – подытожила она.

Напомним, в ГПУ отчитались о расследовании дела Гандзюк. Сообщается, что под арестом находятся 2 человека и еще 3 – под домашним арестом.

Фото: DW.

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