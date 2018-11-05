В начале ноября в Великобритании объявлены победители престижной международной премии Real Innovation Award 2018.

Среди обладателей – украинская компания WOG, обогнавшая таких транснациональных гигантов как Bayer AG, Nintendo, Benivo, Enel.

Инициатор премии Real Innovation Award – престижная международная бизнес-школа London Business School, признанная лучшей в Европе. Победители конкурса определяются в шести категориях путем двух независимых голосований: People Choice Award — открытое голосование на сайте London Business School, а также The Judge’s Choice — судейское экспертное голосование.

По результатам открытого голосования в номинации The Masters of Reinvention WOG занял второе место, в то время как судейское экспертное голосование присудило украинцам победу.

– Мы очень гордимся тем, что международная бизнес-общественность отметила достижения WOG, – комментирует и.о. генерального директора WOG Михаил Романив. – Победа в номинации Masters of Reinvention Award – это признание успешной реализации инноваций в бизнесе. Это действительно невероятно, ведь WOG – первая компания из Украины, которая не только вошла в шорт-лист, но и получила золото. Такая высокая оценка дает нам энергию и энтузиазм работать еще больше, оставаться лидером и продвигать европейский сервис на рынке.

Компания стремится улучшать свой сервис, чтобы каждый клиент получал позитивный опыт при взаимодействии с брендом. С этой целью сеть АЗК активно внедряет инновационные решения: программу лояльности, мобильное приложение, сервис заправки и оплаты топлива WOG PAY, благодаря которой потребитель может, не выходя из машины, получить необходимые услуги на заправке.

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В 2013 году WOG изменила свое понимание бизнеса и рыночную стратегию, сфокусировав усилия на ритейл-направлении. Тогда же принято решение выходить за рамки АЗК, реализовывая товары и услуги в нетопливном сегменте.

Благодаря такому нестандартному решению, заведения WOG CAFE сегодня успешно работают в центральных частях городов Киева и Львова, в аэропорту Киев (Жуляны), а также в скоростных поездах Интерсити. В ближайшее время WOG CAFE откроет еще две точки – в Международных аэропортах Борисполь и Львов. И, как обещают в компании, это только начало.

Справка

ООО ВОГ РИТЕЙЛ управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, которая насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Сеть автозаправочных комплексов WOG – это крупнейшая украинская монобрендовая сеть АЗК на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства и соответствуют стандарту Евро-5.

Поставки осуществляются с самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFЕ и WOG MARKET.