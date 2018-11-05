На початку листопада у Великій Британії оголосили переможців престижної міжнародної премії Real Innovation Award 2018.

Серед переможців – українська компанія WOG, яка обігнала таких транснаціональних гігантів як Bayer AG, Nintendo, Benivo, Enel.

Ініціатор премії Real Innovation Award – престижна міжнародна бізнес-школа London Business School, яка визнана найкращою в Європі. Переможців конкурсу визначали в шести категоріях шляхом двох незалежних голосувань: People Choice Award – відкрите голосування на сайті London Business School, а також The Judge’s Choice – суддівське експертне голосування.

За результатами відкритого голосування в номінації The Masters of Reinvention WOG посів друге місце, в той час як суддівське експертне голосування присудило українцям перемогу.

– Ми дуже пишаємося тим, що міжнародна бізнесова громадськість відзначила досягнення WOG, – коментує в.о. генерального директора WOG Михайло Романів. – Перемога в номінації Masters of Reinvention Award – це визнання успішної реалізації інновацій в бізнесі. Це дійсно неймовірно, адже WOG – перша компанія з України, яка не тільки увійшла в шорт-лист, а й отримала золото. Така висока оцінка дає нам енергію та ентузіазм працювати ще більше, залишатися лідером і просувати європейський сервіс на ринку.

Компанія прагне покращувати свій сервіс, щоб кожен клієнт отримував позитивний досвід при взаємодії з брендом. З цією метою мережа АЗК активно впроваджує інноваційні рішення: програму лояльності, мобільний додаток, сервіс заправки і оплати палива WOG PAY, завдяки якій споживач може, не виходячи з машини, отримати необхідні послуги на заправці.

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У 2013 році WOG змінила своє розуміння бізнесу і ринкову стратегію, сфокусувавши зусилля на ритейл-напрямку. Тоді ж прийнято рішення виходити за рамки АЗК, реалізовуючи товари і послуги в непаливному сегменті.

Завдяки такому нестандартному рішенню, заклад WOG CAFE сьогодні успішно працює в центральних частинах міст Києва і Львова, в аеропорту Київ (Жуляни), а також у швидкісних поїздах Інтерсіті. Найближчим часом WOG CAFE відкриє ще дві точки – в Міжнародних аеропортах Бориспіль та Львів. І, як обіцяють в компанії, це тільки початок.

Довідка

ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ керує мережею автозаправних комплексів під брендом WOG, яка налічує близько 500 об’єктів у всіх областях України. Мережа автозаправних комплексів WOG – це найбільша українська монобрендова мережа АЗК на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва і відповідають стандарту Євро-5. ї

Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережа WOG Cafе і WOG MARKET.