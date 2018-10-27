Київське агентство Banda Agency визнано найкращим у світі в 2018 році за версією Міжнародної дизайнерської премії Red Dot Award.
Про це повідомляється в Twitter премії.
– Вітаємо всю команду з заслуженим успіхом! — йдеться в повідомленні Red Dot Award.
Крім звання найкращого агентства українська команда також отримала Red Dot Grand Prix — головну нагороду премії.
Найкращим визнаний проект Banda Agency для бренду ОККО.
Церемонія нагородження проходила в Берліні.
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав агентство Banda з отриманням міжнародної премії.
– Українське креативне агентство Banda визнали найкращим агентством за версією престижної міжнародної премії Red Dot Awards 2018. Нагадаю, саме вони розробляли бренд України Ukraine NOW. Вітаю! – написав він у Twitter.
Нагадаємо, 19 жовтня українська студія Radioaktive Film перемогла в номінації Production Service Company Of The Year за версією міжнародної премії Shots Awards 2018.