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Київське агентство Banda Agency стало найкращим у світі за версією Red Dot Award

Київське агентство Banda Agency визнано найкращим у світі в 2018 році за версією Міжнародної дизайнерської премії Red Dot Award.

Про це повідомляється в Twitter премії.

– Вітаємо всю команду з заслуженим успіхом! — йдеться в повідомленні Red Dot Award.

Крім звання найкращого агентства українська команда також отримала Red Dot Grand Prix — головну нагороду премії.

Найкращим визнаний проект Banda Agency для бренду ОККО.

Церемонія нагородження проходила в Берліні.

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав агентство Banda з отриманням міжнародної премії.

– Українське креативне агентство Banda визнали найкращим агентством за версією престижної міжнародної премії Red Dot Awards 2018. Нагадаю, саме вони розробляли бренд України Ukraine NOW. Вітаю! – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 19 жовтня українська студія Radioaktive Film перемогла в номінації Production Service Company Of The Year за версією міжнародної премії Shots Awards 2018.

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