Активистка Екатерина Гандзюк умерла. Факты ICTV рассказывают, чем занималась Гандзюк, как расследуют ее дело и почему за год совершили более 50 нападений на активистов.

4-го ноября умерла общественная активистка Екатерина Гандзюк.

31 июля на советницу мэра Херсона совершили нападение. Неизвестные вылили на женщину почти литр концентрированной серной кислоты.

В ожогах было 35% тела. За три месяца в больнице Екатерина перенесла 11 операций. По предварительной информации у нее оторвался тромб.

Кто такая Гандзюк?

Екатерина Гандзюк была местной активисткой Херсона. Она выполняла обязанности управляющего делами горсовета. Также была депутатом двух созывов городского совета, входила в предвыборный штат действующего мэра Херсона Владимира Николаенко.

Среди основных направлений работы – противодействие пророссийским движениям и борьба с коррупцией на местных уровнях.

Нападение связывают с ее профессиональной деятельностью. Екатерина поплатилась за свою активную гражданскую позицию. Покушение могло служить своеобразным запугиванием. Впрочем, заказчика убийства до сих пор не нашли.

Гандзюк неоднократно имела конфликты с местными госслужащими и правоохранительными органами. В 2017 году она обвиняла начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Артема Антощука в вымогательстве взятки.

Антощук подавал иск в суд с требованием опровергнуть информацию, которую Екатерина опубликовала в Facebook. Адвокатом активистки выступал Маси Найем, брат народного депутата. Иск удовлетворили частично, но убрать информацию с Facebook так и не заставили.

В апреле 2018 активистка обнародовала данные о более 200 “журналистах”, которым областная полиция выдавала разрешения на травматическое и газовое оружие за 2014-2018 годы. Документы деятелей СМИ были поддельными.

Кто заказал Гандзюк

Уже через несколько дней после нападения арестовали первого подозреваемого – Николая Новикова. Однако в день преступления мужчина был на море. После 19 дней пребывания под стражей мужчину отпустили и извинились за ошибку.

Сейчас в Нацполиции подозревают 5 человек, причастных к покушению. Четверо из них признались в причастности. Все обвиняемые – бывшие бойцы АТО.

Двое находятся под стражей – Сергей Торбин и Никита Грабчук. Трое других – под домашним арестом.

Сначала дело нападения на Екатерину Гандзюк квалифицировали как хулиганство. Лишь под нажимом общественности ее изменили на тяжелые телесные повреждения. Затем квалифицировали дело как покушение на убийство.

Сегодня арестованным грозит пожизненное заключение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко лично контролирует следствие Нацполиции. Он уверяет, что скоро дело будет завершено. Однако, конкретных временных рамок не называет.

Это дело станет показательным. Если Луценко накажет виновных, то докажет свою действенность в качестве генерального прокурора страны.

Исполнители и организатор преступления известны. Впрочем заказчика нападения так и не нашли. Это остается ключевым вопросом в данной ситуации. Можно бесконечно наказывать тех, чьими руками выполняют подобные преступления, однако главные лица остаются на свободе.

Пока неизвестный заказчик убийства – неизвестный и мотив. У Екатерины было много врагов и людей, которым не нравилась ее деятельность. Кого из влиятельных лиц задела активистка, за что поплатилась собственной жизнью?

В Украине вернулись 90-е

С начала года в Украине зафиксировано более 50 нападений на общественных активистов. Некоторые из них обернулись смертью.

В тот же день, когда напали на Гандзюк, в Бердянске убили местного активиста Виталия Олешко. Его застрелили на пороге дома на глазах у жены и детей. Олешко боролся с коррупцией на местном уровне. Был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в бою под Иловайском, после чего попал в плен.

Подозреваемые в совершении преступления арестованы без права выйти под залог. Следствие продолжается. Однако ни мотива, ни заказчика в Нацполиции не назвали.

Агрессивно работают в Одесской области. В сентябре этого года там стреляли в Олега Михайлика. Ему попали в плечо и грудную клетку. Медикам удалось спасти жизнь активиста. Виновных нашли и наказали. Их арестовали на 60 суток без права внесения залога.

В том же месяце стреляли в волонтера Андрея Вагапова, который занимался расследованием незаконных застроек на побережье Одессы. Виновных не нашли. Так же не наказали и нападающих на активиста одесского Автомайдана Виталия Устименко.

Более 200 активистов в год

В 2016 году зафиксировано наибольшее количество убийств активистов в мире – более 200 человек. Такую статистику предоставили Global Witness. В исследовании говорится, что еженедельно убивали в среднем четыре человека.

Самая опасная страна для активистов – Бразилия, где погибло 49 человек. Далее следуют Колумбия, Филиппины и Индия.

Однако, основное отличие – мотивы убийств. Большинство активистов занимались вопросами защиты окружающей среды. Их деятельность была направлена ​​против крупные корпорации и частных предприятий, загрязняющих окружающую среду.

В Украине же активисты занимались вопросами коррупции властных структур. Власти, которая должна гарантировать безопасность своих граждан.

Получается, в Украине можно просто запугать или “убрать” человека, который стоит у тебя на пути. Технических людей посадят в тюрьму. В лучшем случае надолго. А виновный продолжит деятельность и при необходимости уберет очередного активиста, который будет пытаться препятствовать.

Возникает вопрос – может ли общество доверять правоохранительным органам?

Право на участие в общественной жизни и протест является международно признанными правами человека, то есть правительства государств должны защищать эти права в соответствии с Декларацией ООН о защите прав человека.

Фото: официальные страницы Facebook

Лилия Ященко