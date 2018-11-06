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Как заставить ЖЭКи работать? Действенные способы в борьбе за свои права

Андрей Медведь, бывший руководитель ЖЭКа. Говорит, ремонты домов – головна боль не жителей, а коммунальщиков, которым мы и платим за обслуживание дома.

Забудьте про устные обращения. Бывший начальник ЖЭКа советует сразу писать жалобу. Только тогда коммунальщики будут воспринимать вас всерьез. Для большего эффекта лучше подкрепить жалобу еще и подписями соседей.

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Когда отнесете жалобу, требуйте поставить штамп о получении. А еще сделайте копию, чтобы бумажка вдруг не потерялся в бюрократическом водовороте.

Выдержки и настойчивости у многих не хватает. Некоторые просто разворачивается и уходит – так и не решив проблему.

В начале этого года активист из Луцка Мирослав Ватащук опубликовал в соцсети пост о переполненных мусорных баках, в которых копаются бомжи. Реакция коммунальщиков была рекордно быстрой, 45 минут.

Казалось бы, ну какое дело коммунальщикам до общественного резонанса. Им – возможно и никакая, а вот местные чиновники очень зависят от симпатий народа.

И даже письменные жалобы, которые рекомендовал направлять бывший начальник ЖЭКа, дали не 100% результат.

К слову, как платить меньше за коммуналку и выявить тепловые дыры.

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