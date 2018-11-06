Андрій Ведмідь, колишній керівник ЖЕКу. Каже, ремонти будинків– головний біль не мешканців, а комунальників, яким ми і платимо за обслуговування будинку.

Забудьте про усні звернення. Колишній начальник ЖЕКу радить одразу писати скаргу. Лише тоді комунальники сприйматимуть вас серйозно. Для більшого ефекту краще підкріпити скаргу ще й підписами сусідів.

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Коли віднесете скаргу, вимагайте поставити штамп про отримання. А ще зробіть копію, щоб папірець раптом не загубився у бюрократичному вирі.

Витримки та наполегливості у багатьох не вистачає. Дехто просто розвертається і йде – з так і невирішеною проблемою.

На початку цього року активіст з Луцька Мирослав Ватащук опублікував у соцмережі пост про переповнені сміттєві баки, в яких копирсаються безхатченки. Реакція комунальників була рекордно швидкою, 45 хвилин.

Здавалося б, ну яка справа комунальникам до суспільного резонансу. Їм – можливо і ніяка, а от місцеві урядники дуже залежать від симпатій народу.

І навіть письмові скарги, які рекомендував надсилати колишній начальник ЖЕКу, дали не 100% результат.

До слова, як платити менше за комуналку і виявити теплові діри.