Заказчик убийства Екатерины Гандзюк предлагал исполнителям $5 тыс. вознаграждения.

– Правоохранители установили личность продавца, у которого преступники приобрели орудие преступления – серную кислоту. После обработки изображений камер наблюдения была установлена ​​личность нападавшего, – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Организатора, двух его пособников и нападающего задержали. Все они участники АТО.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в заказе убийства Гандзюк подозревают 12 человек.

По словам Князева, в июле этого года заказчик предложил исполнителю побить Екатерину Гандзюк, пообещав вознаграждение $5 тыс. Однако со временем планы преступников изменились и было принято решение облить активистку серной кислотой, которую нападающий купил в городе Новая Каховка 26 июля.

Один из соучастников должен был ждать в автомобиле, другой наблюдать за территорией возле дома, а исполнитель нападать.

После совершения преступления водитель отвез исполнителя в Олешки. По дороге нападающий выбросил обувь и бутылку от кислоты на берегу реки Конка. Во время следственных действий эти вещественные доказательства были изъяты.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк? Спецслужбы РФ для дестабилизации

Местные чиновники

Местные правоохранители

Пророссийские силы Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Петр Порошенко сделал заявление по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Фото: Сергей Князев.