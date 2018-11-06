Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Петр Порошенко отметил, что не может обойти молчанием событие, которое всколыхнуло всю Украину – убийство общественного активиста Екатерины Гандзюк.

– Да, я твердо убежден, что она не умерла. Ее убили. Ее трагическая развязка стала следствием нападения – и другого мнения здесь точно быть не может. И несмотря на эмоциональность многих заявлений, по той информации, которую мне предоставили правоохранительные органы, преступление уже в значительной мере раскрыто, найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор, – сказал президент.

Он также отметил, что не считает, что преступление раскрыто полностью. Но отметил, что требования общественности к власти касательно прозрачности, открытости, беспристрастности и эффективности следствия – вполне обоснованы.

По его словам, для большего доверия власть должна быть более открытой и власть должна быть решительно настроена, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были.

– Политические спекуляции точно не прояснят это дело, а только больше его запутают, – добавил Порошенко, призвав не бросаться голословными аргументами.

Нападения на активистов не является частью государственной политики. По словам главы государства, история последних лет наоборот демонстрирует тесное сотрудничество власти и общества.

Волонтерские движения помогли создать украинскую армию, бороться с коррупцией и всегда активно участвуют в реформах. Их приобщение к подписанию законов и практика показывает, что это правильная эффективная европейская форма сотрудничества.

– Именно таким должен быть механизм, который поможет приказать преступников. Ни одна версия не будет отвергнута. Кожа подробно исследоваться, – подвел итог Петр Порошенко.

Напомним, Верховная Рада должна создать ВСК, которая будет расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападения на украинских общественных активистов. Все, что известно по этому – читайте в материале Фактов ICTV.