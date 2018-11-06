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Ее убили! Заявление Порошенко по смерти Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко сделал заявление по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Петро Порошенко

Петр Порошенко отметил, что не может обойти молчанием событие, которое всколыхнуло всю Украину – убийство общественного активиста Екатерины Гандзюк.

– Да, я твердо убежден, что она не умерла. Ее убили. Ее трагическая развязка стала следствием нападения – и другого мнения здесь точно быть не может. И несмотря на эмоциональность многих заявлений, по той информации, которую мне предоставили правоохранительные органы, преступление уже в значительной мере раскрыто, найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор, – сказал президент.

Он также отметил, что не считает, что преступление раскрыто полностью. Но отметил, что требования общественности к власти касательно прозрачности, открытости, беспристрастности и эффективности следствия – вполне обоснованы.

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По его словам, для большего доверия власть должна быть более открытой и власть должна быть решительно настроена, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были.

– Политические спекуляции точно не прояснят это дело, а только больше его запутают, – добавил Порошенко, призвав не бросаться голословными аргументами.

Нападения на активистов не является частью государственной политики. По словам главы государства, история последних лет наоборот демонстрирует тесное сотрудничество власти и общества.

Волонтерские движения помогли создать украинскую армию, бороться с коррупцией и всегда активно участвуют в реформах. Их приобщение к подписанию законов и практика показывает, что это правильная эффективная европейская форма сотрудничества.

– Именно таким должен быть механизм, который поможет приказать преступников. Ни одна версия не будет отвергнута. Кожа подробно исследоваться, – подвел итог Петр Порошенко.

Напомним, Верховная Рада должна создать ВСК, которая будет расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападения на украинских общественных активистов. Все, что известно по этому – читайте в материале Фактов ICTV.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?

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