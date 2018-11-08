Верховная Рада приняла законопроект, которым увеличивается штраф за нерастаможенные авто.

В Верховной Раде поддержали законопроект №8488, который вводит повышенные штрафы за нерастаможенные автомобили, в том числе авто на еврономерах.

– Второй частью этого закона предусматривается действительно поднятие действующих штрафов до более значимых сумм и убирается норма, которая позволяла нарушать все время в течение года таможенные правила и быть привлеченным только один раз к ответственности на сумму 8,5 тыс. грн., – заявила народный депутат Нина Южанина.

По ее словам, повышенные штрафы нужны для того, чтобы исчезли те нарушения, которые часто наблюдаются сегодня.

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За управление автомобилем, который ввезли в Украину с нарушением, придется заплатить штраф в 8,5 тыс. грн. За повторное нарушение сумма увеличится до 17 тыс. грн.

Если вы ввезли авто в страну в режиме транзита и передали его другому лицу, вас могут оштрафовать на 34 тыс. грн.

Задержка в Украине транспорта, ввезенного временно, влечет за собой штрафные санкции на сумму от 850 грн. до 170 тыс. грн., в зависимости от срока задержки авто и других обстоятельств.

Напомним, Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.