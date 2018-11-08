США собираются ввести новые санкции из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Министерство финансов США собирается внести в санкционный список еще девять структур и трех лиц, которые причастны к оккупации Крыма и части Донбасса, сообщает Дождь.

– Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины, – заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он добавил, что “местные выборы” на оккупированных территориях на Донбассе не могут проводится Россией, поскольку это противоречит Минским соглашениям.

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Обновлено в 21.30. На сайте Министерства финансов США опубликовали список лиц, против которых вводят санкции.

Под санкции попали “заместитель министра госбезопасности” так называемой “ЛНР”, бывший начальник Ракетных войск ВС РФ Владимир Зарицкий и сотрудник ФСБ Андрей Сушко.

Среди компаний значатся крымский санаторий Ай-Петри, КрымТЭЦ, Южный проект. Кроме того, под санкции попала и “МГБ” “ЛНР”.

К слову, в Японии заявили, что псевдовыборы на Донбассе не должны состояться.