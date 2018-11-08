PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / США вводят новые санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса/

США вводят новые санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса

США собираются ввести новые санкции из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Санкції США проти Росії

Министерство финансов США собирается внести в санкционный список еще девять структур и трех лиц, которые причастны к оккупации Крыма и части Донбасса, сообщает Дождь.

– Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины, – заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он добавил, что “местные выборы” на оккупированных территориях на Донбассе не могут проводится Россией, поскольку это противоречит Минским соглашениям.

Читайте: “Выборы на Донбассе”: в ЕС думают над ужесточением санкций против РФ

Обновлено в 21.30. На сайте Министерства финансов США опубликовали список лиц, против которых вводят санкции.

Под санкции попали “заместитель министра госбезопасности” так называемой “ЛНР”, бывший начальник Ракетных войск ВС РФ Владимир Зарицкий и сотрудник ФСБ Андрей Сушко.

Среди компаний значатся крымский санаторий Ай-Петри, КрымТЭЦ, Южный проект. Кроме того, под санкции попала и “МГБ” “ЛНР”.

К слову, в Японии заявили, что псевдовыборы на Донбассе не должны состояться.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Калифорнии массовая стрельба. Есть погибшие, среди них и полицейский
Выборы в США: в двух штатах победили американцы украинского происхождения
Санкції проти Ірану: Трамп іде шляхом тупого шантажу
Санкції проти РФ
Псевдовыборы на Донбассе должны запустить волну новых санкций против РФ – Порошенко
Победа демократов: почему может начаться процесс импичмента Трампа
выборы в сша
Выборы в США: Республиканцы победили в Сенате
Механизм запущен: США введут “драконовские санкции” против РФ
В США молодожены погибли через 1,5 часа после свадьбы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка