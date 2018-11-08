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Транш от ЕС: Порошенко скоординировал позиции по ускорению процедур

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине.

Петр Порошенко написал об этом на своей странице в Facebook.

Кроме этого, в Хельсинки Порошенко встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

Они обсудили Меморандум о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС на предмет Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.

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В случае поддержки Европейской комиссией, Украина получит два одинаковых транша – по 500 млн евро.

– На сегодняшний день завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии, – отметил глава украинского государства.

Президент также отметил, что Жан-Клод Юнкер и Валдис Домбровскис поддерживают Украину на пути успешных преобразований и имплементации Соглашения об ассоциации.

З Президентом Європейської комісії Jean-Claude Juncker скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з…

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 8 листопад 2018 р.

Напомним, новый транш МВФ Украина получит в этом году.

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