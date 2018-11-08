Президент України Петро Порошенко і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні.

Петро Порошенко написав про це на своїй сторінці у Facebook.

Крім цього, у Гельсінкі Порошенко зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Вони обговорили Меморандум про взаєморозуміння та Кредитної угоди між Україною та ЄС на предмет Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро.

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У разі підтримки Європейською комісією, Україна отримає два рівні транші – по 500 млн євро.

– На сьогодні завершується виконання всіх 6 умов для отримання першого траншу допомоги та очікується позитивна оцінка Європейської Комісії, – зазначив глава української держави.

Президент також відзначив, що Жан-Клод Юнкер та Валдіс Домбровськіс підтримують Україну на шляху успішних перетворень та імплементації Угоди про асоціацію.

З Президентом Європейської комісії Jean-Claude Juncker скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з… Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 8 листопад 2018 р.

Нагадаємо, новий транш МВФ Україна отримає цього року.