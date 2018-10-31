Решение в деле Украины против РФ о нарушениях в аннексированном Крыму Европейский суд по правам человека может обнародовать в 2020 году.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может принять решение в деле Украина против России о нарушениях в аннексированном Крыму через год после первого слушания, заявила судья Анна Юдковская Европейской правде.

По ее словам, дело о массовых нарушениях прав человека в Крыму уже готово к рассмотрению. Открытое слушание назначено на 27 февраля 2019 года.

Юдковская также отметила, что, согласно практике ЕСПЧ, между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год.

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– Можно рассчитывать, что и в крымском деле Украина против России через год будет решение суда, по крайней мере, по ее приемлемости и по существу.

А вот вопрос компенсации, с высокой вероятностью, будет отложен, – добавила она.