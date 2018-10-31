Россия увеличила военное присутствие в Крыму и хочет разместить там ядерное вооружение. Кроме того, на полуострове проводится специальная политика изменения демографической ситуации.

Россия более чем вдвое увеличила военное присутствие в Крыму и пытается разместить на полуострове ядерное вооружение, сообщил постпред Украины в ООН, посол Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также добавил, что с 2014 года на территорию Крыма переселилась более 100 тысяч граждан РФ.

– За период с 2014-го по 2017-й год 108 тысяч человек переехали из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это как не специальная политика изменения демографической ситуации? – отметил он.

Ельченко напомнил, что Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН, который требует от нее воздерживаться от поддержания или применения ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, в частности Меджлиса, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.

– Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел и Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис. А количество студентов, учащихся на украинском языке, уменьшилась с более чем 13 тысяч в 2013-2014 академическом году до только 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах – более 13 тысяч и 172. Вот это разница, – отметил Ельченко.

Кроме того, в Крыму очень плохая ситуация с соблюдением прав человека.

– ОБСЕ видят, что РФ как оккупационная власть не может адекватно гарантировать и защищать права человека в Крыму.

Более 30 граждан Украины были задержаны в России и в оккупированном Крыму по абсолютно надуманным политическим обвинениям, – отметил Ельченко.

Напомним, на заседании Совбеза ООН восемь стран-членов ЕС призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе.

Фото: Ognjen Stevanovic/Dreamstime