Сегодня в Украине отмечается День письменности и языка. Факты ICTV разобрались, какая была ситуация с украинским языком раньше и действительно ли нужны кардинальные изменения.

Ситуация с украинским языком сегодня

Впервые украинское законодательство о языке появилось в марте 1918 года, когда приняли закон о введении украинского языка в делопроизводстве (банковская и торговая сфера). За ним в 1919 году шел закон о государственном украинском языке в УНР, однако из-за потери независимости Украинской Народной Республики, эти законы утратили свою силу.

Во времена Советского Союза украинский язык пытались закрепить в статусе государственного в Украине, однако советское руководство делало все, чтобы вытеснить его и заменить на русский. Например, в 1989 году государственный статус украинского языка в Украине был закреплен конституционно и принят Закон о языках в Украинской ССР. Однако в нем часто со словами “на украинском языке” стояло “или по-русски”.

Сейчас Конституцией Украины закреплено, что единственным государственным языком в стране является украинский. Государство должно обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни общества и способствовать изучению языков международного общения.

По данным переписи населения в 2001 году, украинский назвали родным языком около 32,5 млн украинцев (67,53%), а русский признали родным примерно 14,2 млн граждан (29,59%). Другие же украинцы назвали родным языком другой язык (крымскотатарский, молдавский, венгерский, румынский и т.д.).

Однако различные опросы свидетельствуют о том, что количество людей, которые считали украинский язык родным языком постепенно уменьшался и в 2013 году уже примерно 56% людей считали украинский язык родным, в то время как 40% назвали родным русский язык.

Однако через несколько лет ситуация в корне изменилась и уже в 2016 году около 69% людей считали родным языком украинский в то время, как 27% населения предпочитали русский язык. Несмотря на критику радикального внедрения украинского языка, около 61% жителей Украины высказались за то, чтобы внедрить экзамен по украинскому языку для получения гражданства, а около 90% украинцев поддержали подобный экзамен для всех госслужащих и руководителей медучреждений.

Двуязычие в мире

В мире есть много стран, где говорят на нескольких языках, а некоторые страны даже утвердили второй язык государственным. Так, в Канаде часто можно встретить людей, говорящих не только на английском языке, но и на французском. И это достаточно нормальная ситуация, хотя и несколько необычная.

Дело в том, что в Канаде существует 10 провинций и только в одной из них (провинция Нью-Брансуик) официально утверждено двуязычие. В других же 8 провинциях официально говорят по-английски, а в провинции Квебек официальный язык – французский. Правительство страны – двуязычное. Это означает, что любой человек может обратиться в парламент за информацией и получить ответ на одном из языков.

Хотя это и приводит к определенным проблемам. Например, даже в двуязычной провинции есть люди, которые разговаривают исключительно на французском или английском языке, поэтому в повседневном общении могут возникнуть проблемы. Кроме того, и налогоплательщики недовольны, поскольку для достаточно небольшой провинции двуязычие – дорогое удовольствие.

Также не существует и единой образовательной программы поскольку нужно обеспечить и школы с одноязычным (на английском или французском), и двуязычным обучением.

– В масштабах страны двуязычие – это цена демократии. Эти расходы, как и к другим, нужно относиться со здравым смыслом, нанимать франкоязычных служащих там, где никто не говорит по-французски, нет смысла, и наоборот. Я думаю, что в Канаде двуязычие имеет смысл, потому что тогда каждый гражданин чувствует, что это его государство, он участвует в его функционировании. Наши лидеры, премьер-министры, знают оба языка и могут обращаться к своим избирателям обоими. Но я бы не рекомендовал это повсюду, потому что двуязычие не может быть решением проблемы для других стран, – рассказал в 2011 году депутат парламента Канады Джон Уильямсон в интервью Радио Свобода.

Действительно, история большим образом влияет на двуязычие в странах. Ведь иногда второй язык не наносит никакого вреда более распространенному. Например, Финляндия даже взяла вторым официальным языком шведский, однако на нем говорят около 5-6% населения и он никоим образом не мешает развитию и популяризации основного, финского языка.

Читайте: Насколько хорошо вы знаете украинский язык? ТЕСТ

А вот в Беларуси проблемы с речью очень большие. Хотя и примерно 53% называют родным языком белорусский, им почти не пользуются в стране. В повседневной жизни около 70% граждан страны отдает предпочтение русскому языку.

Но это не самая большая проблема, ведь родной язык Беларуси почти не используется в официальных документах, образовании и тому подобном. Последние исследования показали, что постоянно на белорусском языке говорит всего 6% населения, а на русском – 74%, что в долгосрочной перспективе может привести к вымиранию белорусского языка.

Конечно же, на такую ​​ситуацию повлияло и то, что русский язык в Беларуси признан государственным, что Украине сегодня не угрожает. Однако дело здесь не только в этом, но и в том, что языку нужна поддержка государства. Если, например, перестать печатать книги на белорусском языке, значительно уменьшить количество программ на белорусском языке и пренебрегать им в повседневной жизни, то не нужно будет и признание второго языка государственным, для того, чтобы он вытеснил белорусский.

Стоит ли полностью искоренить русский язык в Украине?

Украина за последние годы пытается сильно сократить употребление русского языка не только в СМИ, в официальных учреждениях, медучреждениях и т.д., но и в обществе. И, в общем, те шаги, которые принимаются, например, издательствами, очень правильные. Книги на украинском языке можно купить иногда вдвое дешевле, чем русскоязычные аналоги.

Факты ICTV обратились к киевлянам, чтобы узнать, их мнение относительно языкового вопроса в стране.

– Мой родной язык – украинский, примерно до лет пяти я слышал только его. И я хочу, чтобы мой родной язык применялся шире. Тем не менее, к запрету русского языка я отношусь не просто отрицательно – я категорически против! Не нужно что-то запрещать – нужно создавать самые благоприятные условия для развития украинского языка. Прежде всего экономические. И еще: украинский (причем – исключительно на украинском и на изысканном украинском) должны говорить все те, кому молодежь пытается подражать. И – обязательно сленг без него любой язык мертв, – выразил свое мнение киевлянин Юрий.

И он не один негативно относится к возможности запрета русского языка. Даже молодежь не поддерживает подобное решение.

– Я считаю что запрет русского языка на территории Украины – это нарушение прав человека, так как это личный выбор каждого из нас, на каком языке разговаривать. Но, я считаю что документооборот, обучение и любые разговоры, которые переходят какую-то черту от личных к более деловым, обязаны вестись на украинском языке, – рассказал студент Андрей.

– Не нужно полностью искоренять русский язык в Украине, так как это будет ущемлять права русскоговорящего населения, а таких в стране много и думаю ближайшие 50 лет ситуация не изменится… Вряд ли бы смогла продолжить жить в стране, где запрещен язык. Свобода выбора, свобода слова и тому подобное… Потому что языковой вопрос – это средство для манипулирования массами не очень думающих слоев населения, – объяснила свою позицию частный предприниматель Катерина.

Решения, которые будет принимать Верховная Рада по закону о языке в Украине должны быть объективными, а не идти на поводу у популизма. Ведь в последнем случае они могут привести к нежелательному обострению политической ситуации в стране и обществе.

– Искоренять не надо (Русский язык – Ред.), да и вряд ли получится. Украинский должен быть государственным, единственным, а в быту люди могут общаться на любом удобном для них языке. Важно не на каком языке говорят, а что говорят, – добавил киевлянин Александр.

Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с десятью украинскими словами, которые обогатят ваш язык.