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В Украине отмечают День письменности и языка

Ежегодно 9 ноября в нашей стране отмечается День украинской письменности и языка.

Письмо

9 ноября в Украине ежегодно, начиная с 1997 года, отмечается День письменности и языка.

Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы О Дне украинской письменности и языка. В нем указано, что в этот день почитается память Нестора-Летописца.

В этот день отмечают деятельность популяризаторов украинского языка, возлагают цветы к памятнику Нестора-Летописца.

Кроме того, 9 ноября начинается Международный конкурс знатоков украинского языка, который проводится при поддержке Министерства образования и науки. Ежегодно в нем принимают участие около 5 млн человек.

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Также в День украинской письменности и языка происходит радиодиктант национального единства, который основали в 2000 году.

Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с десятью украинскими словами, обогатят ваш язык.

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