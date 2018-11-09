Ежегодно 9 ноября в нашей стране отмечается День украинской письменности и языка.
9 ноября в Украине ежегодно, начиная с 1997 года, отмечается День письменности и языка.
Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы О Дне украинской письменности и языка. В нем указано, что в этот день почитается память Нестора-Летописца.
В этот день отмечают деятельность популяризаторов украинского языка, возлагают цветы к памятнику Нестора-Летописца.
Кроме того, 9 ноября начинается Международный конкурс знатоков украинского языка, который проводится при поддержке Министерства образования и науки. Ежегодно в нем принимают участие около 5 млн человек.
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Также в День украинской письменности и языка происходит радиодиктант национального единства, который основали в 2000 году.
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